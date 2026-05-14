Max Verstappen is zijn eerste 24 uur van de Nürburgring-avontuur goed begonnen. De Nederlander nam de meeste raceronden voor zijn rekening tijdens de eerste kwalificatietraining voor zijn team. Verstappen kon in de Mercedes-AMG GT3 zelfs nog even de snelste raceronde van de sessie neerzetten, maar uiteindelijk moest Team Verstappen genoegen nemen met de derde tijd. Voor de startpositie tijdens de hoofdrace maakt het echter nog niet uit voor Verstappen; op vrijdag staat past de echte kwalificatie voor zijn team op het programma.

Max Verstappen liet er tijdens zijn debuut voor de 24 uur van de Nürburgring geen gras over groeien, en kroop meteen zelf achter het stuur voor de eerste kwalificatietraining. De Nederlander zette al gelijk de tweede snelste tijd neer, al dook de concurrentie al gauw onder deze eerste rondetijd van de #3 Mercedes-AMG GT3. Voor Verstappen maakt het niets uit: zijn team strijdt pas morgen voor de pole position in de topklasse. Op de donderdag moet de Mercedes van de viervoudig wereldkampioen alleen twee raceronden voltooien.

Derde tijd

De Nederlander dook na zijn eerste snelle rondes de pitstraat in, en reed rond 14.00 uur weer naar buiten. Verstappen kwam vervolgens op stoom en parkeerde zijn Mercedes-AMG GT3 na een uur training voorlopig op P1. De Nederlander was zo acht seconden sneller dan de tweede plaats, de #1 BMW. Met nog een ruim half uur te gaan in de eerste kwalificatie, stond Verstappen de bolide af aan teamgenoot Daniel Juncadella. Ook Lucas Auer kwam nog even in actie, terwijl de regen boven het circuit arriveerde. Uiteindelijk doken nog twee teams onder de snelle tijd van Verstappen. Het team sloot de sessie, waarin ook de eerste ernstige crash van het weekend plaatsvond, af met plaats drie.

Om 20.00 uur vanavond vindt de volgende kwalificatiesessie plaats.

