Hoewel alleen nog maar de eerste kwalificaties van start zijn gegaan op de Nordschleife Nürburgring, is de eerste crash al een feit. De #900 Porsche, waarin ook de Nederlandse Paul Meijer rijdt, moest aan de kant toen er rook ontstond in de bolide. Coureur Alexander Hardt kon op tijd uitstappen, voordat de vlammen onder de auto vandaan sloegen. Er werd met gele vlaggen gezwaaid, maar voor de Porsche #146 kwam het te laat. Coureur Janina Schall kon nergens heen en knalde vol op de brandende auto.

Beide coureurs bleven gelukkig ongedeerd bij het incident, maar liepen wel flinke schade op aan hun bolides. De brokstukken vlogen ook over de baan, waardoor de wedstrijdleiding besloot om een slow zone in te stellen. Max Verstappen – die al vroeg in de kwalificatietraining in actie kwam en een snelle tijd neerzette – was op dat moment in de pitstraat.

Bekijk de beelden van de crash hier:

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.