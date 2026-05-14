Dit weekend debuteert Max Verstappen in de 24 uursrace op de Nürburgring. Nordschleife-experts Jeroen Bleekemolen en Tom Coronel vinden het uniek dat hij deelneemt, maar begrijpen de keuze ook helemaal van de Red Bull-coureur. “Hij heeft het momenteel niet zo naar zijn zin in de F1 en dan zoek je een andere kick”, zegt Coronel in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Het is toch mega dat Max Verstappen gewoon meedoet?”, steekt Bleekemolen van wal. “Niet normaal. Want je rijdt Formule 1, en dan ga je dit er nog even bijdoen. En je moet er ook tijd insteken. Je moet die races van tevoren rijden en je licentie halen. En wat ik uniek vind, is dat hij ook op de Nürburgring net iets beter dan de rest. Dat had ik niet verwacht.”

“Op de Nürburgring moet je een allround coureur zijn. Je moet slim, snel, scherp en handig zijn. Alles moet kloppen. En dan zie je wel dat Max zich op het juiste moment goed geprepareerd heeft hiervoor. Op zo’n manier dat hij niet voor schut staat”, vult Coronel aan. “Hij doet het goed en is snel. Maar hij gaat het wel voor het eerst meemaken en dat is altijd wel een klein beetje spannend.”

Dat de viervoudig wereldkampioen aan de start staat van deze legendarische race, is volgens Coronel dan ook een abc’tje. “Ik begrijp wel dat hij het doet, want hij heeft het nu niet meer zo naar zijn zin in de F1. Dan ga je opzoek naar een andere kick. Dan pak je het meest extreme dat er is op dat gebied. Dat is de Nürburgring, tijdens de 24 uursrace en in de dikste auto. Extremer dan dit wordt het niet en dan staat je racehart helemaal in de stuiterzone.”

