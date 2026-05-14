Oud-F1-coureur Jenson Button vertelt openhartig over de mentale druk die coureurs in de Formule 1 ervaren. Volgens de wereldkampioen zijn zelfs de grootste namen in de koningsklasse – zoals Lewis Hamilton en Max Verstappen – niet helemaal bestand tegen onzekerheden. Button weet wel waarom: ‘Als coureur vergeet je soms wat je hebt bereikt en denk je alleen nog maar aan de laatste sessie’.

Jenson Button reed tussen 2000 en 2017 zelf in de Formule 1. In zijn tijd behaalde de Brit niet alleen vijftien Grand Prix-zeges, maar werd hij in 2009 ook wereldkampioen. Button is daarom ervaringsdeskundige op het gebied van presteren onder de druk. Volgens de oud-wereldkampioen heeft elke coureur, ook de grootsten, zijn onzekerheden.

“Als coureurs zijn we niet perfect”, legt Button uit in de Beyond the Grid-podcast. “We zijn onzeker, en dat geldt voor elke coureur.” De Brit komt ook meteen met een recent voorbeeld. “Toen ik vorig jaar bij Ferrari Lewis Hamilton via de radio hoorde, en hij een vraag stelde maar geen antwoord kreeg, zei hij: ‘Heb ik iets verkeerds gedaan?’. En hij is zevenvoudig wereldkampioen. Het zelfvertrouwen dat je dan zou moeten hebben, is ongekend. Maar toch sluipen er twijfels binnen.”

Vervolgens werd Button gevraagd of hij dacht dat Verstappen soortgelijke twijfels heeft. “Ja, ik denk nog steeds dat er een zekere onzekerheid is”, antwoordde hij. “Je vergeet wat je hebt bereikt en denkt alleen nog maar aan de laatste sessie. Je denkt: ‘Ik ben niet goed genoeg. Ik lag twee tienden achter op mijn teamgenoot’. Het is waanzinnig, en de druk die je jezelf oplegt is enorm. Daarom zie je dat zoveel coureurs in deze sport falen, ook al hebben ze het talent. Mentaal zitten ze gewoon in een heel donkere periode.”

Complimenten aan Norris

“En ik heb het van veel coureurs gehoord”, onthult Button dat het zeker niet uitzonderlijk is voor een coureur om onzekerheden te hebben. “We zien het als een zwakte, dus praten we er niet over. En dat is wat me zo verbaast aan Lando (Norris, red.), de manier waarop hij zich de afgelopen jaren openhartig heeft uitgelaten over geestelijke gezondheid. Echt heel goed, en ik denk dat dat je veel kracht geeft.”

