Oscar Piastri en Sergio Pérez zijn in 2026 twee van de zeven huidige niet-Europese coureurs op de grid. Voor zowel de Australiër als de Mexicaan betekende het dat ze al vroeg in hun autosportcarrière hun thuislanden moesten verlaten om de weg naar de Formule 1 te vervolgen. Volgens Pérez vormt dat dan ook voor jonge coureurs het grootste obstakel.

“Nou, ik denk dat de weg naar de Formule 1 voor een Europese coureur zeker makkelijker is, omdat ze in Europa wonen,” vertelde de Mexicaanse Cadillac-coureur aan de media in Miami. “Als je niet uit Europa komt, ben jij degene die hier op zeer jonge leeftijd naartoe moet komen, en daar komen nog andere zaken bij kijken.” Veel van de huidige Formule 1-teams hebben hun thuisbasis in Europa, met name in het Verenigd Koninkrijk.

Zodra een coureur de Formule 1 haalt, zijn de kansen echter wel weer gelijk, aldus Pérez. “Als je eenmaal in de Formule 1 zit, heb je volgens mij allemaal dezelfde kansen. En zoals je weet, hangt het in de Formule 1 zo sterk af van hoe het loopt en in welke fase van je carrière je je met je team bevindt; als je op het juiste moment op de juiste plek bent, dan zul je heel succesvol zijn,” voegde de coureur eraan toe. “Ik denk dat er in deze sport heel succesvolle coureurs zijn geweest die geen Europeanen waren, dus ik denk dat het belangrijkste verschil de aanloop naar de Formule 1 is.”

‘Enige coureur uit ons land op de grid’

Piastri – die zelf tijdens zijn juniorcarrière van Australië naar Europa verhuisde – sloot zich bij Pérez aan. “De weg naar de F1, als kind naar Europa verhuizen, dat is waarschijnlijk de grootste uitdaging”, zei ook de McLaren-coureur. “Ik denk dat als je eenmaal in de F1 rijdt, je in zekere zin een aantal unieke dingen hebt. Zo zijn Checo en ik bijvoorbeeld de enige coureurs uit ons land op de grid. Dat heeft natuurlijk positieve kanten, maar de weg naar de F1 is zeker iets uitdagender. Er moeten een paar moeilijke beslissingen worden genomen. Maar als je er eenmaal bent, is het voor iedereen dezelfde uitdaging om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn en te laten zien dat je de beste bent.”

