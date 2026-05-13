Fernando Alonso heeft alvast een tijdlijn voor upgrades aan de AMR26 geschetst. De Spanjaard moet voorlopig nog even geduld hebben, omdat Aston Martin eerst de focus legt op het oplossen van problemen aan de versnellingsbak. Na de eerdere trillingen vanuit de Honda-motor wordt de renstal daar nu mee geplaagd. Alonso wacht geduldig af: ‘We zijn allemaal vastbesloten om na de zomer een betere tweede helft van het jaar te hebben’.

Aston Martin was het enige team dat in Miami geen upgrades meenam. Terwijl topteams – Ferrari, Red Bull en McLaren – meerdere nieuwe onderdelen meebrachten, besloot het Britse team zich vooral te focussen op de betrouwbaarheid van de AMR26. De Britse renstal slaagde daar deels in. De eerdere trillingen die de AMR26 al sinds de seizoenstart plaagden, konden voor de GP Miami verholpen worden. De focus gaat echter voor de GP Canada op het oplossen van de problemen aan de versnellingsbak, voordat het team alsnog upgrades durft mee te nemen.

Fernando Alonso wacht geduldig af. “Ik heb er vrede mee omdat ik de situatie begrijp,” vertelde hij aan de media in Miami. “Het team heeft me uitgelegd dat als we elke race één of twee tienden winnen, dat niets verandert aan onze positie: we staan zo nog steeds op P20 of P19, en de auto voor ons ligt een seconde voor ons. Dus zelfs als we elke race twee tienden winnen, verandert onze positie niet en het zorgt voor enorme druk op het systeem, het budgetplafond en dat soort zaken.”

‘Na de zomer’

“Totdat we verbeteringen van anderhalve of twee seconden hebben, is het beter om niet op de knop te drukken bij de productie, want dan verspillen we geld.” De Spanjaard voorspelt daarom dat pas na de zomerstop verbeteringen echt zichtbaar zullen zijn aan de AMR26. “Ik denk dat we allemaal ontspannen zijn; we zijn allemaal vastbesloten om na de zomer een betere tweede helft van het jaar te hebben. Laten we eens kijken of dat ons lukt.”

