Nico Hülkenberg komt met een opvallend tegengeluid te midden van de aanhoudende discussie over het 2026-reglement. De FIA kondigde na de eerdere regelwijzigingen voorafgaand aan de GP Miami, ook aan dat voor 2027 het motorreglement verder op de schop gaat. Volgens Hülkenberg waren de eerste races onder de 2026-regels echter wel vermakelijk: ‘Als je het niet leuk vindt, hoef je niet te kijken’, aldus de tegenwoordige Audi-coureur.

Het 2026-reglement is ook na de invoering van regelwijzigingen afgelopen april een geliefd onderwerp van discussie. Na de GP Miami zijn de meningen nog altijd verdeed, met meerdere coureurs – onder wie Max Verstappen en Carlos Sainz – die concludeerden dat de reglementsaanpassingen nog niet ver genoeg gaan. Nico Hülkenberg houdt er ondertussen een hele andere mening op na.

Volgens de Audi-coureur is verandering nou eenmaal onderdeel van de autosport. “Eerlijk gezegd is het in de F1 altijd al zo geweest, nietwaar? Bij de Formule 1 draait het om technologische vooruitgang, en je moet met de tijd meegaan,” vertelt de 38-jarige Duitser aan The Drive.

“Als je kijkt naar de auto-industrie van vijf jaar geleden, of zelfs tien jaar geleden, dan is het nu anders”, vervolgt hij. “Ik denk dat als je nu naar de races kijkt, de eerste drie races die we hebben gehad in 2026, het vermakelijk is geweest. Het was leuk om naar te kijken met veel actie op het circuit. En ik bedoel, als je het niet leuk vindt, hoef je niet te kijken.”

Het 2026-reglement werd initieel ontworpen met als doel om ook nieuwe motorfabrikanten, onder wie Hülkenbergs huidige werkgever Audi, naar de Formule 1 te halen. De koningsklasse lijkt hierdoor ondanks de forse kritiek niet helemaal van het ingeslagen pad – ook met de aangekondigde regelwijzigingen voor 2027 – af te willen wijken.

