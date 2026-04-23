Carlos Sainz is blij met de eerste Formule 1-regelwijzigingen die de FIA heeft doorgevoerd. Het bestuursorgaan maakte op maandag bekend met onmiddellijke ingang meerdere reglementsaanpassingen door te voeren. Volgens Sainz is dat een goede stap, maar hij voorspelt wel meteen: ‘Waarschijnlijk zullen er in de toekomst nog andere dingen zijn die we moeten veranderen’.

De FIA maakte op maandag bekend met onmiddellijke ingang regelwijzigingen door te voeren aan het 2026-reglement. Carlos Sainz was een van de coureurs die opriep tot verandering, na de zware crash van Oliver Bearman op Suzuka. “We hebben hen al gewaarschuwd dat dit zou gebeuren,” zei Sainz destijds tegen Sky Sports F1. “Dit soort inhaalsnelheden en dit soort ongelukken waren onvermijdelijk. Ik ben niet erg tevreden over wat we tot nu toe hebben gezien. Hopelijk vinden we een betere oplossing die deze enorme inhaalsnelheden voorkomt, en een veiligere manier om te racen.”

Het bestuursorgaan gaf gehoor aan de oproep van onder meer de Spanjaard, en neemt nu maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Zo is het maximale vermogen beschikbaar via de boost in raceomstandigheden nu begrensd op +150 kW (of het huidige vermogensniveau van de auto bij activering indien dit hoger is), om plotselinge snelheidsverschillen te beperken.

‘Nog meer veranderingen in de toekomst’

Sainz, tevens voorzitter van coureursvakbond de GPDA, is blij met de wijzigingen. “Ik heb vanaf het begin altijd gezegd dat we open moeten blijven staan, want het is zo’n grote wijziging in het reglement dat we in het begin zeker niet alles meteen goed zouden krijgen”, vertelt de coureur aan DAZN España. “Ik ben blij dat er proactief wordt gehandeld en dat er veranderingen plaatsvinden die waarschijnlijk effect zullen hebben. Waarschijnlijk zullen er in de toekomst nog andere dingen zijn die we moeten veranderen.”

“Ik ben blij dat er maatregelen zijn genomen, en ik kan niet wachten om te zien welk effect dit heeft op de raceprestaties van de auto”, vervolgt Sainz. “Welk effect dit heeft op hoe het gaat als we de auto tijdens de kwalificatie tot het uiterste drijven.”

