Carlos Sainz hoopt dat de FIA de mening van de coureurs zwaarder laat meetellen na de crash van Oliver Bearman op Suzuka. Het bestuursorgaan liet na het ongeval weten gesprekken te willen voeren met onder meer de coureurs en teams over eventuele reglementswijzigingen, maar volgens de voorzitter van de coureursvakbond GPDA is het juist een probleem als de FIA alleen naar de teams luistert: ‘Zij zullen denken dat het racen wel in orde is, omdat ze het misschien leuk vinden om ernaar te kijken op tv’.

De zware crash van Oliver Bearman op Suzuka heeft behoorlijk wat losgemaakt bij alle coureurs. Carlos Sainz haalde na de race meteen uit naar de FIA voor het herhaaldelijk negeren van de zorgen van de coureurs over de enorme snelheidsverschillen die worden gecreëerd met de nieuwe hybridemotoren voor 2026. De Spanjaard hoopt dat de FIA en rechtenhouder FOM veranderingen doorvoeren voor de GP Miami.

“We hebben hen al gewaarschuwd dat dit zou gebeuren,” zei Sainz tegen Sky Sports F1. “Dit soort inhaalsnelheden en dit soort ongelukken waren onvermijdelijk. Ik ben niet erg tevreden over wat we tot nu toe hebben gezien. Hopelijk vinden we een betere oplossing die deze enorme inhaalsnelheden voorkomt, en een veiligere manier om te racen.”

De Spanjaard hoopt vooral dat de FIA ingrijpt voordat de Formule 1 afreist naar de stratencircuits. “Hier hadden we geluk dat er een uitloopstrook was. Stel je nu eens voor dat je in Bakoe, Singapore of Las Vegas rijdt en met zulke hoge snelheden tegen de muren botst”, aldus de medevoorzitter van de coureursvakbond, GPDA. “Wij, als GPDA, hebben de FIA gewaarschuwd dat dit soort ongelukken met dit reglement vaak zullen voorkomen. We moeten snel iets veranderen als we willen voorkomen dat ze gebeuren.”

‘Coureurs hebben geen macht’

De FIA kondigde aan in april gesprekken te gaan voeren met onder meer de coureurs en teams over eventuele reglementsaanpassingen. Of de coureurs daarmee echt veranderingen kunnen bewerkstelligen, valt nog te bezien. Volgens Lewis Hamilton hebben de coureurs namelijk “geen macht. We zitten niet in de commissie. Hierdoor kunnen we ook niet erover stemmen”, zo vertelde hij aan de media in Japan.

Volgens Sainz zit daar dan ook de crux. “Dat is een probleem als je alleen naar de teams luistert. Zij zullen denken dat het racen wel in orde is, omdat ze het misschien leuk vinden om ernaar te kijken op tv”, aldus de Spanjaard. “Maar vanuit het standpunt van een coureur, als je tegen elkaar racet en je beseft dat er een snelheidsverschil van vijftig km/u kan zijn, dan is dat eigenlijk geen racen. Hoe dan ook, ik hoop echt dat de FIA naar ons luistert. Dat ze zich zullen richten op de feedback die we ze hebben gegeven, in plaats van alleen naar de teams te luisteren.”

