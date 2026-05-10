Carlos Sainz verwacht dat het nog ‘maanden’ kan duren voordat Williams weer het niveau bereikt waarmee het team eind 2025 regelmatig punten scoorde. De renstal uit Grove rekende vorig jaar plotseling af met de subtop en veroverde knap de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. In 2026 kende Williams echter een moeizame start van het seizoen. Pas in Miami eindigden Sainz en teamgenoot Alex Albon allebei in de punten, mede dankzij een verlossend upgradepakket.

Hoewel zowel Sainz als Albon zondag in de top tien eindigden, bleef de Spanjaard kritisch over de huidige vorm van de auto. Williams kampt nog altijd met een te zwaar chassis, terwijl ook de kwalificatie en sprintrace teleurstellend verliepen. De dubbele puntenfinish stemde hem dan ook slechts beperkt tevreden. “Ja, maar wel dankzij veel safety car-ronden”, zei hij over het eindresultaat. “Dus dit is nog niet waar we willen staan. Ik verwacht dat iedereen binnen het team begrijpt dat dit nog niet het niveau is waar we naartoe willen, ook al voelen dubbele punten misschien als een opluchting.”

Realistisch

Volgens Sainz moet het team realistisch blijven over de situatie, ondanks de eerste tekenen van vooruitgang. “Het is zeker een stap in de goede richting”, gaf hij toe, “maar we moeten blijven pushen, want we staan niet waar we eind vorig jaar hadden verwacht te staan. We hoopten toen dat 2026 de heropleving van Williams zou inluiden. Hopelijk kunnen we tegen het einde van het jaar weer het gewenste niveau aantikken.”

Williams bracht, net als vrijwel alle teams, nieuwe onderdelen mee naar Miami. Sainz bevestigde dat er de komende races nog meer updates volgen, maar waarschuwde dat een snelle ommekeer onwaarschijnlijk is. “Het zal nog een paar maanden duren voordat we echt een inhaalslag kunnen maken”, lichtte hij toe. “Ik denk dat we het laatste deel van het seizoen moeten afwachten voordat er sprake is van een echte ommekeer. Maar deze upgrade heeft in ieder geval gewerkt”, besloot hij positief. “Er is wat gewicht van de auto af, maar we weten dat er nog ruimte voor verbetering is. De komende races krijgen we nog een paar kleine updates, dus we blijven positief en blijven werken aan onze zwakke punten.”

