De Formule 1 heeft vrijdag afscheid moeten nemen van oud-coureur Alex Zanardi. Hij overleed op 59-jarige leeftijd. Het leven van de Italiaan – die in de jaren negentig 41 Grands Prix reed – werd gekenmerkt door een ongekende wilskracht. Nadat hij beide benen verloor bij een crash in de Amerikaanse CART Series, bleef hij actief in de autosport én werd hij Paralympisch kampioen handbiken. Onder anderen de FIA en F1-CEO Stefano Domenicali hebben hun medeleven betuigd.

“De FIA is diep bedroefd door het overlijden van Alex Zanardi, voormalig F1-coureur en tweevoudig CART-kampioen”, luidde een verklaring van het bestuursorgaan. “Zijn reis van een levensveranderend ongeluk naar een gouden medaille op de Paralympische Spelen maakte hem tot een van de meest bewonderde sporters en een blijvend symbool van moed en vastberadenheid.”

F1-CEO Stefano Domenicali reageerde via de officiële kanalen op het overlijden van Zanardi. “Ik ben diep bedroefd door het overlijden van mijn dierbare vriend”, liet hij weten. “Hij was een ware inspiratiebron, zowel als mens als als atleet. Ik zal zijn buitengewone kracht altijd met me meedragen. Hij stond voor uitdagingen die iedereen zouden hebben gebroken, maar hij bleef vooruitkijken – altijd met een glimlach en een koppige vastberadenheid die ons allen inspireerde. Hoewel zijn verlies diep wordt gevoeld, blijft zijn nalatenschap voortleven. Mijn oprechte medeleven gaat uit naar zijn vrouw Daniela, zijn zoon Niccolò, de rest van de familie en iedereen die het voorrecht had hem te kennen.”

Inspiratiebron

Ook INDYCAR heeft gereageerd op het droevige nieuws. “De INDYCAR-gemeenschap rouwt om het overlijden van Alex Zanardi”, deelde de Amerikaanse raceklasse zaterdag. “Als tweevoudig kampioen, vijftienvoudig racewinnaar en een van de meest inspirerende figuren in de sport, werd zijn nalatenschap op het circuit alleen geëvenaard door de kracht van zijn karakter.”

Zanardi reed in 1999 zijn laatste F1-seizoen voor Williams. Het team plaatste een foto van de Italiaanse coureur op sociale media. “Rust in vrede, Alex Zanardi – een ware inspiratiebron, zowel op als naast de baan”, luidde het bijschrift. Ook in Italië voelt men het verlies van de nationale sportheld. “Italië verliest een groot kampioen en een buitengewoon mens”, schreef premier Giorgia Meloni op Instagram. “Hij was in staat om elke beproeving in het leven om te zetten in een les van moed, kracht en waardigheid. Met zijn sportieve prestaties, zijn voorbeeld en zijn menselijkheid heeft hij ons allen veel meer gegeven dan overwinningen. Hij gaf ons hoop, trots en de kracht om nooit op te geven.”

