Stefano Domenicali, de CEO van Formule 1, is vastbesloten de Amerikaanse markt verder te veroveren. Dat vertelde de Italiaan vrijdag tijdens het evenement Autosport Business Exchange in Miami, waar hij één van de prominente sprekers was. “Formule 1 is nog geen grote sport in de Verenigde Staten, maar we zijn racers. We gaan in de aanval”, zei Domenicali.

Sinds enkele jaren is de Verenigde Staten met drie races op de Formule 1-kalender goed vertegenwoordigd. Na de Grand Prix in Miami volgen later dit jaar nog races in Austin (25 oktober) en Las Vegas (21 november).

Stefano Domenicali: “Formule 1 is een wereldwijde sport, uiteraard. In het begin vonden veel mensen drie races in de Verenigde Staten teveel, nu krijg ik verzoeken voor meer races in Amerika. Dat moeten we op een goede manier managen, samen met onze partners, maar duidelijk is dat de Amerikaanse markt voor ons als sport zeer belangrijk is en ons in staat stelt om wereldwijd te groeien.”

Met hulp van Apple TV

Een van de hulpmiddelen om de Amerikaanse markt te veroveren is de samenwerking met streamingdienst Apple TV. Recent sloot Formule 1 een vijfjarige deal met streamingplatform Apple TV, nadat eerder de bioscoopfilm F1 met Brad Pitt een groot succes was geworden. Ook die film was van Apple TV. “Ieder land ontwikkelt zich in zijn eigen tempo als het gaat om streaming als platform voor sportgroei,” zei Domenicali onlangs al. “Maar de keuze om in de VS voor streaming te gaan is zeer weloverwogen, omdat dat de meest volwassen markt is.”

Tijdens Autosport Business Exchange maakte Apple’s senior vice-president Eddu Cue overigens bekend dat de F1-kijkcijfers in de VS tijdens de eerste drie races ‘fors hoger’ laggen dan de cijfers van ESPN een jaar eerder. “De kijkcijfers lagen voor de eerste drie races aanzienlijk hoger dan vorig jaar op lineaire televisie. Niet alleen zagen we meer kijkers, maar ook meer kijkers gedurende het hele weekend. Dat is iets waar ik altijd enthousiast over ben geweest”, aldus Cue.

Lees hier alles over de GP Miami