Het is officieel: de GP Turkije komt in 2027 terug op de Formule 1-kalender. Eerder vandaag maakte de Turkse overheid het nieuws al bekend, maar nu bevestigt ook de Formule 1 zelf de terugkeer van de race op Istanbul Park. ‘Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk van deze samenwerking’, reageert Formule 1-CEO Stefano Domenicali op de aankondiging.

In 2021 werd de GP Turkije voor het laatst gehouden. De Turkse race keerde toen door de coronapandemie tijdelijk terug op de Formule 1-kalender. Vanaf 2027 reist de Formule 1 echter weer structureel af naar Istanbul Park. De koningsklasse maakt nu officieel bekend een contract van vijf jaar met de organisatie achter de race te hebben gesloten.

LEES OOK: Grand Prix van Turkije keert in 2027 terug op F1-kalender

“Ik beschouw de terugkeer van Turkije op de Formule 1-kalender als een duidelijke weerspiegeling van het sterke vertrouwen dat in ons land wordt gesteld – in onze robuuste organisatorische capaciteit, in onze moderne sport- en gezondheidszorginfrastructuur, en natuurlijk in de vermaarde gastvrijheid van de Turkse natie”, reageert de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan in het officiële persbericht. “Ik hoop dat de samenwerking tussen Turkije en de Formule 1 – als land met een rijke motorsporttraditie – de komende jaren steeds hechter zal worden.”

Volgend hoofdstuk

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij met de terugkeer van de koningsklasse naar Turkije. “In de geschiedenis van onze sport zijn er op Istanbul Park vele gedenkwaardige momenten beleefd en ik kijk ernaar uit om het volgende hoofdstuk van onze samenwerking te beginnen”, aldus de topman. “Zodat fans de kans krijgen om nog meer fantastische races mee te maken op een werkelijk schitterende locatie.”

Lees hier alles over GP Miami

