De Grand Prix van Turkije keert vanaf volgend seizoen weer terug op de Formule 1-kalender. Dat meldt de Turkse overheid op vrijdag. Vanaf 2027 wordt zo minimaal vijf jaar lang weer geracet op Istanbul Park door de koningsklasse. ‘De terugkeer van de Turkse Grand Prix is een overwinning voor de passie voor sport in ons land’, aldus president van Turkije Recep Tayyip Erdogan.

De Turkse Grand Prix stond eerder al van 2005 tot en met 2011 op de Formule 1-kalender. Tijdens de coronapandemie, in 2020 en 2021, keerde het circuit van Istanbul Park tijdelijk terug. Met de nieuwe overeenkomst tussen de Formule 1 en de organisatie achter de GP Turkije maakt de race nu een structurele rentree. De Grand Prix wordt zo een van de vervangers van de Dutch GP op Zandvoort, die in 2026 voor het laatst wordt georganiseerd.

Wanneer de GP Turkije precies wordt verreden, is nog niet bekend. De Formule 1 moet het nieuws zelf nog bekendmaken, maar de Turkse overheid was de koningsklasse voor. “De terugkeer van de Turkse Grand Prix is een overwinning voor de passie voor sport in ons land”, zegt president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan. “De races zullen bijdragen aan de internationale positie van Istanboel.” De verwachting is dat de Turkse president samen met Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem later vandaag de datum wereldkundig maakt.

2021

De Grand Prix van Turkije werd voor het laatst in 2021 verreden, te midden van de spannende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Hamiltons toenmalige teamgenoot Valtteri Bottas won toen de race, terwijl de Nederlander goede zaken deed met een tweede plaats. Sergio Pérez maakte het podium toen voor Red Bull compleet.

