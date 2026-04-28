De GP Australië zou in 2027 wel eens niet meer de seizoensopener kunnen zijn. De race op Melbourne Park is traditiegetrouw sinds 1995 vaker wel dan niet de eerste Grand Prix waar de Formule 1 naar afreist, maar door contractclausules, logistieke overwegingen en de timing van de ramadan kan de koningsklasse volgend seizoen wel eens het bal openen in Bahrein. De Formule 1 moet nog wel officieel de 2027-kalender bekendmaken.

De GP Australië was tussen 1995 en 2019 – met uitzondering van 2006 en 2010 toen de GP Bahrein het seizoen opende – steevast de eerste race van het seizoen. Door de coronapandemie werd het evenement in 2020 afgelast, en in 2021 kwam de GP Bahrein wederom als seizoensopener op de kalender. De Grand Prix op het Bahrein International Circuit zou ook de eerste race van het seizoen blijven tot en met 2024. De laatste twee jaar startte de Formule 1 het seizoen weer traditiegetrouw in Melbourne. Echter door logistieke redenen, contractclausules en de timing van de ramadan kan de GP Australië de seizoensopener verliezen aan Bahrein.

De ramadan eindigt in 2027 namelijk op 7 maart, waardoor de GP Bahrein op 14 maart het F1-seizoen zou kunnen openen. Bahrein is volgens meerdere bronnen ook de logische seizoensopener, omdat de race dan perfect aansluit op de testdagen voorafgaand aan de seizoensstart.

Vijf seizoensopeners

In 2022 verlengde de organisatie achter de GP Australië het contract met de Formule 1 met twaalf jaar. Hierdoor zal de Formule 1 tot en met 2037 naar Melbourne afreizen. In het contract staat ook dat Albert Park minimaal vijf keer de seizoensopener mag organiseren in die twaalf jaar. De eerste twee werden in 2025 en 2026 georganiseerd. Daarnaast staat er in het contract dat de GP Australië een van de eerste drie Grands Prix van het jaar moet zijn. Mocht Bahrein de seizoensopener worden in 2027, dan reist de Formule 1 daarna alsnog ook snel af naar Melbourne.

De Formule 1 heeft de officiële kalender voor 2027 nog niet bevestigd. Vorig jaar werd de 2026-kalender pas in juni bekendgemaakt.

