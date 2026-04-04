Op 4 april 2004 schreef de Formule 1 geschiedenis met de allereerste Grand Prix van Bahrein. Precies 22 jaar geleden was het voor het eerst dat een race in het Midden-Oosten was. Doordat de Grand Prix van Bahrein van 2026 niet doorgaat vanwege de spanningen in de regio, is dit hét moment om terug te blikken op die allereerste race.

Het Bahrain International Circuit opende in 2004 en werd ontworpen door Hermann Tilke. Bahrein was daarmee het eerste land in het Midden-Oosten dat een Formule 1-race organiseerde. In de beginjaren werd er overdag geracet, maar sinds 2014 is het een nachtrace. Dat zorgt voor lagere temperaturen en minder fysieke belasting voor de coureurs. Door de jaren heen zijn er verschillende lay-outs gebruikt. Zo werd in 2010 het langere ‘Endurance circuit’ ingezet en kreeg het circuit in 2020 een andere configuratie.

De start van de Grand Prix van Bahrein in 2004

Michael Schumacher begon de race vanaf poleposition, net als in de twee voorgaande races dat seizoen. Nog voor de start kwam de Minardi van Gianmaria Bruni niet van zijn plek en werd teruggeduwd naar de pitstraat. De V10-motoren lieten bij de start van zich horen en Schumacher hield de leiding vast, ondanks kort blokkerende remmen en bleef teamgenoot Rubens Barrichello voor. De Duitser wist al gelijk een gat te slaan naar het veld achter zich.

De start van de Grand Prix van Bahrein in 2004. (Getty Images)

Gevechten in het middenveld

Achter de dominante Ferrari van Schumacher speelde het spektakel zich vooral af in het middenveld. David Coulthard probeerde Mark Webber onder druk te zetten, maar kwam er niet langs. Fernando Alonso liep schade op aan zijn voorvleugel en verloor plekken door een pitstop. Kimi Räikkönnen kende een sterke start en won meerdere posities, maar verremde zich later in gevechten om plaatsen. In de eerste bochtencombinatie raakten Ralf Schumacher en Takuma Sato elkaar. Na licht contact belandde de jongere Schumacher in het grind, al kon hij zijn weg vervolgen. Ook verderop in de race werd er gevochten. Alonso wist Felipe Massa uiteindelijk in te halen waarna ook Ralf Schumacher de Braziliaan voorbij ging. In een duel met Mark Webber liet Alonso later zijn onvrede blijken over de rijstijl van de Australiër door een handje op te steken.

Fernando Alonso met schade aan zijn voorvleugel. (Sutton Images)

Moeizaam weekend voor McLaren Mercedes

Voor McLaren Mercedes was deze race een om snel te vergeten. Er sneuvelde in totaal drie Mercedes-krachtbronnen tijdens het weekend in Bahrein. De McLaren van Räikkönen ontplofte tijdens de race, waarbij vlammen en rook uit de achterkant van zijn auto kwam. Ook David Coulthard kreeg problemen. Hij reed zijn McLaren de pitstraat in met een motor die vermogen verloor, maar vertrok zonder toestemming van de pitcrew weer. Uiteindelijk moest hij zijn auto stilzetten bij de uitgang van de pitstraat. De Mercedes-motor stond in 2004 bekend als een motor die niet heel betrouwbaar was. Met hogere temperaturen en meer belasting kreeg de motor het zwaarder.

De McLaren Mercedes van Kimi Räikkönnen die ontplofte. (Sutton Images)

Het podium

Michael Schumacher controleerde de race en reed zonder concurrentie naar zijn derde overwinning op rij in 2004. Teamgenoot Rubens Barrichello maakte het succes compleet met een tweede plaats, dat betekende een één-tweetje voor Ferrari. Jenson Button pakte de derde plek en stond opnieuw op het podium voor BAR-Honda. Na zijn eerste podium in Maleisië de race ervoor, bevestigde hij daarmee de sterke vorm van het team.

Het podium van de Grand Prix van Bahrein. Links Rubens Barrichello, midden Michael Schumacher en rechts Jenson Button. (Getty Images)

Eerste indrukken van het circuit

Bahrein was voor veel coureurs onbekend terrein. Het moderne circuit en de faciliteiten maakten indruk, maar brachten ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Vooral het woestijnzand speelde een rol. Dat kon op de baan waaien en zorgde voor wisselende grip. Daarnaast zorgden het nieuwe, ruwe asfalt en de hoge temperaturen voor flinke bandenslijtage. Teams moesten daarom de strategie op orde hebben. Het circuit zelf werd positief ontvangen. De combinatie van lange rechte stukken en technische bochten bood kansen om in te halen en zorgde voor een eerste kennismaking met racen in de woestijn.

De twee Ferrari’s aan kop tijdens de race in Bahrein. (Getty Images)

