Door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten staat de F1-kalender op scherp. In april worden achtereenvolgens Grands Prix verreden in Bahrein en Saoedi-Arabië. Beide landen waren de afgelopen dagen slachtoffer van oorlogsgeweld tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Al snel werd er gesproken over vervangende Grands Prix op enkele Europese circuits. Naar verluidt ziet de Formule 1 echter geen mogelijkheid om vervangende races te organiseren.

De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië staan respectievelijk in het tweede en derde weekend van april op de planning. Gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten – waarbij beide Golfstaten werden getroffen door Iraanse aanvallen als vergelding voor Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen – lijkt de kans echter reëel dat de races worden geannuleerd. De FIA en FOM houden de situatie naar eigen zeggen ‘nauwlettend in de gaten’. Ook de coureurs roepen op tot geduld en vragen om de ontwikkelingen eerst af te wachten.

Geen vervangende Grands Prix?

Toch werd er de afgelopen dagen werd al volop gespeculeerd over mogelijke vervangende Grands Prix. De circuits van Portimão in Portugal en Imola in Italië zouden eventueel kunnen inspringen. Volgens Sky Sports is er echter te weinig tijd om de vierde en vijfde ronde van het kampioenschap naar Europa te verplaatsen. Als de races in het Midden-Oosten niet doorgaan, zou FOM geen andere mogelijkheid zie dan de F1-kalender in te korten. Dat zou betekenen dat er een voorjaarsstop van liefst vijf weken ontstaat.

LEES OOK: Onzekerheid rond F1-races in Midden-Oosten, coureurs wachten oordeel af

De Britse F1-uitzender meldt verder dat er uiterlijk op 20 maart een beslissing wordt genomen over de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. “Allereerst staat de veiligheid van alle betrokkenen voorop”, reageerde CEO Stefano Domenicali tegenover het medium. “We willen vandaag geen verklaring afgeven, omdat de situatie zich nog ontwikkelt en we nog tijd hebben om gezamenlijk de juiste beslissing te nemen. Voorlopig willen we de rust bewaren en ervoor zorgen dat we onze tijd nemen, zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland!