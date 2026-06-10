Het mogelijke toetreden van BYD tot de Formule 1 begint steeds meer vorm te krijgen. Stella Li, vicevoorzitter van de Chinese autogigant, was te gast tijdens de voorbije GP van Monaco. Daar zou zij opnieuw gesprekken hebben gevoerd met F1-CEO Stefano Domenicali en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Li bevestigde eerder al dat het merk interesse heeft in een rol binnen de Formule 1. Ex-Red Bull-teambaas Christian Horner wordt bovendien nadrukkelijk gelinkt aan BYD.

Stella Li zou op vrijdag in Monaco een ontmoeting hebben gehad met Domenicali, om daags voor de Grand Prix opnieuw om tafel te gaan met Sulayem. Het is niet de eerste keer dat de Chinese zakenvrouw beide F1-prominenten ontmoet. Na eerdere gesprekken met Domenicali in Shanghai bevestigde Li in april dat BYD een rol in de Formule 1 overweegt. Zondag bracht zij bovendien een bezoek aan het traditionele Monaco Grand Prix Gala, waar ze zich liet fotograferen op de rode loper.

Christian Horner

Li en BYD hebben inmiddels ook contact gezocht met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner over een mogelijk F1-project. Horner bezocht de afgelopen maanden verschillende evenementen van de Chinese autofabrikant en verscheen samen met Li op het filmfestival van Cannes. De voormalig teambaas zou nog onafgemaakte zaken hebben in de sport, en een potentieel nieuw team kan iemand van zijn statuur moeilijk negeren. Voormalig Red Bull-topman Richard Hopkins gelooft in ieder geval in een dergelijke samenwerking. “Als de deur bij Alpine gesloten blijft, is BYD waarschijnlijk de enige optie”, zei hij in gesprek met Crash.net.

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Een belangrijke kanttekening bij de mogelijke entree van BYD in de Formule 1 is de wens van Sulayem om op termijn terug te keren naar V8-motoren. De sport maakt momenteel gebruik van geavanceerde hybride turbotechnologie, maar zou rond 2030 weer kunnen overstappen op grotere, atmosferische motoren met een veel kleinere rol voor elektrische componenten. In dat scenario lijkt deelname van ’s werelds grootste producent van elektrische voertuigen op het eerste gezicht niet voor de hand liggend.

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