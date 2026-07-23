Mohammed Ben Sulayem is nog altijd overtuigd dat de Formule 1 op termijn moet terugkeren naar V8-motoren. De koningsklasse rijdt sinds 2014 met hybride V6-motoren met turbo’s, maar de FIA-voorzitter gelooft dat een achtcilinder beter aansluit bij de wensen van de sport op het gebied van kosten, fanbeleving én de voorkeuren van coureurs. De FIA onderzoekt momenteel samen met de teams en betrokken fabrikanten in hoeverre een terugkeer naar de V8 in de toekomst mogelijk is.

Ben Sulayem opperde eerder dit jaar al dat de Formule 1 zou kunnen terugkeren naar V8-motoren. De huidige motorreglementen – die al veel kritiek kregen van zowel coureurs als fans – liggen vast tot 2031. Met goedkeuring van de teams wil de FIA-voorzitter echter al in 2030 kunnen overstappen op een nieuwe formule, bij voorkeur met V8-motoren. Verschillende teams hebben inmiddels interesse getoond in het idee, waardoor een herintroductie steeds realistischer lijkt.

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Meerdere F1-coureurs, onder wie Max Verstappen, hebben de afgelopen maanden kritiek geuit op de vermogensafgifte van de huidige krachtbron en de complexiteit van het energiemanagement. Niet voor niets heeft de FIA al bevestigd dat de inzet van elektrisch vermogen in de komende seizoenen wordt ingeperkt. Volgens Ben Sulayem is de FIA bereid om problemen aan te pakken wanneer blijkt dat de regelgeving niet het gewenste effect heeft. “We maken fouten”, gaf hij toe tegenover Viaplay. “Net als bij de teams zijn onze plannen nooit waterdicht. Maar één ding zullen we altijd doen: we steken de hand in eigen boezem en lossen het op.”

Mening van coureurs is belangrijk

“Als je kijkt naar de races aan het begin van het jaar, zie je dat er niet genoeg concurrentie was”, lichtte hij toe. “Nu zie je die concurrentie wel – het verschil is kleiner, omdat de FIA zich ermee heeft bemoeid. Wij bestuderen alle informatie die binnenkomt, alle klachten, maar uiteindelijk zijn het de teams en fabrikanten, weliswaar met een meerderheid van stemmen, die ervoor moeten zorgen dat de autosport competitief en eerlijk blijft.” Juist daarom wilde Ben Sulayem benadrukken dat nieuwe motorreglementen in samenspraak worden opgesteld. Daarbij wordt onder meer gekeken naar geluid, kosten en duurzaamheid.

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“Terugkomend op de V8 moeten we bedenken wat de doelstellingen zijn”, vervolgde hij. “Waarom zouden we weer met deze motor gaan racen? Omdat ik denk dat er behoefte is aan een volledig nieuw ontwerp voor de motor dat alle punten dekt. Eén aspect is het geluid waar de fans zo naar snakken; dat is heel belangrijk voor ons. Daarnaast gaat het om eenvoud en kosteneffectiviteit. En ja, we kunnen honderd procent klimaatneutraal racen met duurzame brandstoffen – dat zijn we nu samen met de teams aan het doorrekenen. We doen alles in overleg met de teams, de motorfabrikanten én de coureurs. Dat is heel belangrijk. Zij moeten immers met deze auto’s rijden.”

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