De F1-coureurs gaan tijdens het raceweekend in Hongarije opnieuw met de FIA in gesprek over de rijstandaarden en het optreden van de stewards. Daarbij zullen naar verwachting ook de veelbesproken incidenten met Charles Leclerc en Lewis Hamilton tijdens de GP van België worden besproken. Beiden kwamen tijdens de hoofdrace op Spa-Francorchamps in opspraak vanwege incidenten op de baan, al werd alleen Hamilton daadwerkelijk bestraft.

De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van vijf seconden na een touché met George Russell in de openingsronde. De Mercedes-coureur belandde daarbij in de grindbak en moest zijn race vroegtijdig staken. Kenners spraken schande van de beslissing en vonden dat de FIA te veel naar de uitkomst van het incident had gekeken. Leclerc bleef later wél onbestraft na een botsing met Oscar Piastri in de strijd om de derde plaats. Deze beslissing wakkerde de discussie verder aan. Critici merkten op dat de besluitvorming van de stewards niet overeenkwam met de bestaande richtlijnen.

Topoverleg

De bijeenkomst tussen de coureurs en de FIA stond al gepland voordat de gebeurtenissen in België plaatsvonden, maar krijgt door de kritiek op de beslissingen in Spa waarschijnlijk extra aandacht. De laatste keer dat een dergelijk overleg plaatsvond, was tijdens de GP van Qatar in 2025. Destijds werd afgesproken om vaker met elkaar om tafel te gaan om de toepassing van de regels te bespreken.

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Vooral het incident tussen Leclerc en Piastri zal naar verwachting uitgebreid worden behandeld. De Ferrari-coureur verdedigde zijn positie nadat beide auto’s wiel aan wiel over het rechte stuk van Kemmel waren gereden. Toen Leclerc terugkeerde naar de ideale lijn richting Les Combes, raakte zijn linkerachterwiel de rechtervoorband van Piastri, waarna de McLaren-coureur schade opliep. De stewards besloten na onderzoek geen verdere actie te ondernemen. Piastri reageerde na afloop verbaasd. “Ik kon eigenlijk geen kant op”, klonk het verbouwereerd.

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