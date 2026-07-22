McLaren gaat tijdens de aankomende GP van Hongarije mogelijk opnieuw testen met de Macarena-achtervleugel. De speciale spoiler maakt deel uit van een breder upgradepakket dat tijdens het raceweekend in Boedapest wordt uitgerold. Het team hoopt daarmee het gat naar Mercedes en Ferrari te dichten, de enige teams die er dit seizoen in zijn geslaagd om Grands Prix te winnen. Naar verwachting verschijnt de Macarena-vleugel op circuits als Monza en Bakoe definitief op de auto.

In de afgelopen weken had McLaren de GP van Hongarije – de laatste race voor de zomerstop – al aangewezen als de volgende kans om de MCL40 van upgrades te voorzien. Na belangrijke wijzigingen in Miami en Montreal en diverse kleinere updates tijdens het Europese F1-seizoen wordt de auto op de Hungaroring opnieuw stevig onder handen genomen. “We krijgen dit weekend een upgradepakket mee, en in zo’n competitief seizoen is elke ontwikkeling belangrijk”, reageerde racedirecteur Randy Singh in een officieel persbericht. “Het zal geweldig zijn om tijdens de vrije trainingen meer inzicht te krijgen in de prestaties van deze nieuwe onderdelen.”

“Ons doel is om alles wat we tot onze beschikking hebben optimaal te benutten, het positieve momentum mee te nemen naar de zomerstop en onszelf in de sterkst mogelijke positie te brengen voor de tweede helft van het kampioenschap.” Andrea Stella is tevreden over het effect van eerdere upgrades, al wil hij niet te vroeg juichen; daarvoor is de voorsprong van Mercedes en Ferrari mogelijk nog te groot. “Onze ontwikkeling is behoorlijk sterk geweest in de afgelopen maanden”, reageerde hij na de GP van België. “Dit heeft geleid tot de upgrades die we in Miami hebben geïntroduceerd en nu komt daar nog een nieuwe ronde upgrades bij in Hongarije.”

Concurrentiekracht

McLaren begon het seizoen relatief sterk, maar kon het tempo van Mercedes niet altijd bijbenen. Ook Ferrari gaf de regerend wereldkampioenen meermaals het nakijken. Inmiddels hebben zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc een race gewonnen. Daarnaast lijkt ook Red Bull grote stappen te maken met de RB22. Max Verstappen stond in Spa-Francorchamps op de eerste startrij en verzekerde zich in de race van een nieuwe podiumplaats. “Het is lastig om erop te vertrouwen dat we Ferrari en Mercedes kunnen bijhouden”, gaf Stella toe. “Maar hopelijk neemt onze concurrentiekracht vanaf de GP van Hongarije weer gestaag toe. We zijn nu een duidelijke weg ingeslagen met onze ontwikkeling.”

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Naar verluidt gaat McLaren in Hongarije ook opnieuw testen met de Macarena-achtervleugel, het concept dat Ferrari introduceerde tijdens de wintertest. De papaja’s namen al een eigen versie mee naar Oostenrijk, maar hebben vooralsnog geen meters gemaakt met deze vleugel. Het Macarena-ontwerp luistert nauw, zo bewezen de crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Tijdens de vrije trainingen in Boedapest wil McLaren eerst meer data verzamelen, voordat de vleugel op circuits als Bakoe en Monza wordt ingezet.

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