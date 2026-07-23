David Coulthard vindt dat gridstraffen voor het overschrijden van het toegestane aantal motoronderdelen uit het reglement moeten verdwijnen. Momenteel mogen coureurs slechts een beperkt aantal onderdelen per seizoen gebruiken, waarna een gridstraf volgt als die limiet wordt overschreden. Teams spelen daar slim op in door juist op circuits waar goed ingehaald kan worden extra onderdelen te monteren. Coulthard noemt de afgelopen GP van België als voorbeeld.

Volgens Coulthard is de aanpak van de FIA omtrent motoronderdelen achterhaald en past het systeem niet meer bij de moderne Formule 1. Hij wijst erop dat teams de straffen inmiddels strategisch inzetten, waardoor het oorspronkelijke doel van de regel grotendeels verloren is gegaan. De Schot pleit er daarom voor om de huidige strafmaat af te schaffen.

Vervlogen tijdperk

“Ik vind nog steeds dat we al die straffen eens kritisch moeten bekijken”, reageerde hij in de Up To Speed-podcast. “Ik denk dat dit teruggaat naar een vervlogen tijdperk, waarin men teams probeerde aan te moedigen om betrouwbare auto’s te bouwen. Uiteindelijk heeft iedereen immers baat bij betrouwbaarheid.” Dat de regels tegenwoordig averechts werken, bleek volgens hem tijdens de GP van België. Coulthard wees erop dat zowel Isack Hadjar als Lando Norris ondanks een gridstraf een knappe inhaalrace reden en alsnog veel punten scoorden.

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“Een gridstraf gaf Hadjar de kans om vroeg te stoppen en op de harde band verder te rijden, waarna hij een briljante race reed”, merkte hij op. “Hij benutte de snelheid van zijn auto optimaal en finishte als zesde. Norris had misschien ook onder de virtuele safetycar kunnen stoppen, maar deed dat niet. Desondanks wist hij alsnog als zevende te eindigen. Het waren twee sterke races.”

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