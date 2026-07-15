De onrust in het Midden-Oosten dreigt opnieuw grote gevolgen te hebben voor F1. Meerdere bronnen melden dat het WEC al op het punt staat de kalender aan te passen, waarbij de races in Qatar en Bahrein worden vervangen door evenementen op Barcelona en Monza. Als de plannen worden goedgekeurd, roept dat ook vragen op over het verloop van het F1-seizoen; de geplande races in Qatar en Abu Dhabi zouden eveneens op losse schroeven komen te staan.

Volgens het noodplan van het WEC, dat tijdens het raceweekend in São Paulo zou zijn gepresenteerd, worden de geplande races in Qatar en Bahrein verplaatst naar respectievelijk Barcelona en Monza. Tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council, vermoedelijk op 23 juli, moeten de plannen worden goedgekeurd. De organisatie achter het endurance-kampioenschap werkt al langer aan alternatieve scenario’s, nadat het de seizoensopener in Qatar eerder dit jaar al moest uitstellen. Door de aanhoudende veiligheidsrisico’s in de Golfregio en reisbeperkingen voor fabrikanten, leveranciers en andere betrokken partijen lijkt een terugkeer voorlopig onhaalbaar.

F1-kalender

De situatie is uiterst relevant voor het verloop van het F1-seizoen. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die oorspronkelijk voor april op de kalender stonden, vonden al geen doorgang. Inmiddels staan ook het sprintweekend in Qatar en de seizoensfinale in Abu Dhabi onder druk.

Tijdens de laatste GP van Groot-Brittannië sprak F1-CEO Stefano Domenicali nog over een inhaalmogelijkheid voor Bahrein in oktober. Hoewel een extra race financieel aantrekkelijk is, zorgt die ook voor een hogere belasting van het personeel. Domenicali benadrukte dat een herkansing voor Bahrein alleen mogelijk is als de omstandigheden dat toelaten. “Als er iets is dat we kunnen aankondigen – ook met het oog op de beschikbare ruimte op de kalender – doen we dat alleen op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden.

LEES OOK: Tijdschema GP België: Zo laat beginnen de sessies met Max Verstappen

Gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten en de ontwikkelingen binnen het WEC lijkt de kans echter klein dat Bahrein nog terugkeert op de kalender. De koningsklasse zal eerder moeten nadenken over eventuele vervangende races voor Qatar en Abu Dhabi. Mogelijk wijken Max Verstappen en consorten uit naar beschikbare circuits in Europa. In Silverstone bevestigde Domenicali dat hij nog vóór de zomerstop duidelijkheid wil scheppen over de planning.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.