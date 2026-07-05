De Formule 1 overweegt de kalender voor 2026 alsnog uit te breiden na het schrappen van twee Grands Prix. F1-CEO Stefano Domenicali houdt daarbij nadrukkelijk de deur open voor een terugkeer van één van de geannuleerde races, met Bahrein als belangrijkste kandidaat: “Als er een kans is, waarom niet?”

Zowel de Grand Prix van Bahrein als die van Saoedi-Arabië, die gepland stonden als de vierde en vijfde ronde van het seizoen in april, werden geannuleerd vanwege het conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Daardoor ontstond een ongeplande pauze van vijf weken in de maand april.

Door de annuleringen werd de oorspronkelijke kalender van 24 races teruggebracht naar 22, maar de Formule 1 hoopt Bahrein op een later moment alsnog in te passen, waardoor het seizoen 2026 uit 23 races zou bestaan.

“Als er iets is dat we kunnen aankondigen dat ook te maken heeft met de mogelijkheid om te zien of er ruimte is voor wat tot nu toe nog niet is gedaan, dan doen we dat op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden”, vertelde Domenicali aan Sky Sports F1. “Dat is echt de hoop, want als alle omstandigheden goed zijn, gaan we door met ons plan. Als er een kans is, waarom niet?”

Kalender

Volgens de huidige plannen zou de Grand Prix van Bahrein op 4 oktober worden verreden, waarmee een open plek tussen de Grand Prix van Azerbeidzjan en Singapore wordt ingevuld. Dat zou een extra triple-header creëren. Daardoor zou het seizoen 2026 eindigen met negen races in elf weken, verdeeld over drie triple-headers met telkens een week pauze ertussen.

Domenicali gaf aan dat er vóór de zomervakantie van de Formule 1, die begint na de Grand Prix van Hongarije op 26 juli, een definitieve beslissing moet worden genomen. “De tijd om uiteindelijk één van de races die we nog niet hebben verreden in te plannen, ligt vóór de zomervakantie”, voegde hij toe.

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Het herinvoeren van Bahrein zou betekenen dat de laatste twee races in Qatar en Abu Dhabi gewoon kunnen doorgaan, ondanks de onzekerheid en instabiliteit in het Midden-Oosten door het aanhoudende conflict. Domenicali liet eerder echter weten dat de Formule 1 noodplannen heeft voor het geval deze races niet kunnen doorgaan. In dat scenario geldt Portimão als mogelijke seizoensfinale, na Las Vegas.

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