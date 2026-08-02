Volgens F1-CEO Stefano Domenicali is Kimi Antonelli ‘een ongelooflijke aanwinst’ voor de Formule 1. De jonge Italiaan ontpopte zich dit seizoen van Mercedes-rookie tot een geduchte koploper in de WK-strijd; ten tijde van de zomerstop geniet Antonelli een voorsprong van vijftig punten op zijn naaste rivaal Lewis Hamilton. Domenicali is bovendien dankbaar dat de Italiaanse fans weer een nationale coureur hebben om aan te moedigen.

“Wat de actie op het circuit betreft, is een belangrijk verhaal dit seizoen het succes van Antonelli”, verklaarde Domenicali in een terugblik voor F1.com. “De tiener is de jongste coureur ooit die aan de leiding staat in het kampioenschap en heeft al zes overwinningen behaald.” Volgens de CEO is de opmars van de pas 19-jarige Mercedes-coureur ‘echt geweldig’ voor de koningsklasse. “Hij is fris, brengt iets nieuws naar de Formule 1 en staat open voor alles wat er op zijn pad komt.”

‘Kimi Antonelli belangrijk voor Italiaanse fans’

De jonge Antonelli heeft sinds zijn debuut in 2025 een grote schare fans aan zich gebonden. “Hij gaat fantastisch om met de sport”, legde Domenicali uit. “Op sportief vlak heeft hij bovendien al bewezen dat hij ontzettend sterk is. Vergeet niet dat hij al twee keer is uitgevallen; anders was zijn voorsprong nog veel groter geweest. Iedereen kan gewoon zien dat hij zeer solide presteert. Ook voor de Italiaanse fans is dat heel belangrijk. De laatste keer dat een Italiaanse coureur iets noemenswaardigs heeft gewonnen, is heel, heel lang geleden.”

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Hoewel Antonelli al zijn rivalen achter zich laat, is hij ook binnen het rijdersveld populair, zo legt Domenicali uit. “Dat zal veranderen als hij het kampioenschap wint, maar dat is nu eenmaal de aard van onze sport”, voegde hij eraan toe. “Vooralsnog ben ik gewoon ontzettend blij met de manier waarop hij zich inzet voor de sport. Ik ken hem al heel lang en hij is duidelijk een ongelooflijke aanwinst voor de toekomst.”

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