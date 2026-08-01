Mercedes-topman Bradley Lord vertelt het verdere plan van aanpak van zijn team voor de rest van het 2026-seizoen. De Zilverpijlen beginnen als kampioenschapsleiders op een uitstekende manier aan de zomerstop, maar volgens Lord is het slechts een stilte voor de storm: ‘Het zware deel begint in veel opzichten pas na de stop’.

Mercedes is de zomerstop begonnen in de best mogelijke uitgangspositie: het team leidt zowel het coureurskampioenschap, met Andrea Kimi Antonelli, als het constructeurskampioenschap. In acht van de elf Grands Prix dit jaar was het ook een Mercedes-coureur die op de bovenste trede van het podium mocht plaatsnemen. Toch is de renstal op haar hoede.

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“We hebben een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug, met acht overwinningen uit elf races”, blikt adjunct-teambaas Bradley Lord terug in de Nu Silver Arrows Radio Show. “Er zijn tegenslagen geweest en er zijn moeilijke momenten geweest, maar dat hoort nu eenmaal bij de Formule 1. Het is een ongelooflijk veeleisende sport.”

Stilte voor de storm

Voor Lord is de zomerstop echter niet zozeer een moment van rust als de stilte voor de storm. “Ik denk dat het belangrijk is rustig te blijven voor het kampioenschap”, benadrukt hij. “We zijn pas halverwege het seizoen en het zware deel begint in veel opzichten pas na de stop. Dan begint de druk toe te nemen. Het aantal races loopt af, de reeks overzeese races wordt intenser en het team is langere tijd weg van de fabriek.”

“Tegelijkertijd blijf je de auto verder ontwikkelen en upgrades doorvoeren terwijl je aan de andere kant van de wereld actief bent”, vervolgt Lord. “Dat maakt het onvermijdelijk een stuk ingewikkelder.” Volgens de adjunct-directeur is de sleutel tot succes om ook onder deze omstandigheden als team rustig en gedisciplineerd te blijven: “Het gaat er niet om in een razend tempo te werk te gaan. Het gaat erom dat elke beslissing weloverwogen is en dat elke stap vooruit goed wordt gepland.”

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