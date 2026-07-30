George Russell ondervond wederom pech tijdens zijn laatste race op de Hungaroring. Tijdens de start van de GP Hongarije schoot de W17 van de Mercedes-coureur in de anti-stallmodus en viel hij ver terug in het veld. Het is voor Russell slechts de laatste pech tijdens een seizoenshelft getekend door problemen buiten zijn controle om: “Meestal heb ik geen zomervakantie nodig, maar dit jaar wel”.

George Russell was voorafgaand aan de seizoensstart nog de favoriet voor de wereldtitel. Inmiddels heeft teamgenoot Andrea Kimi Antonelli als WK-leider het stokje overgenomen, en staat de Brit zelfs achter Lewis Hamilton in het coureurskampioenschap. Russell kreeg in de eerste seizoenshelft van 2026 meermaals met pech te maken: van betrouwbaarheidsproblemen aan zijn W17 tot aan een ongelukkige timing van de safety car in Japan.

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Zijn laatste pech kwam tijdens de start van de GP Hongarije, toen zijn bolide in de anti-stallmodus schoot. Russell zakte zo ver terug in het veld. “In Hongarije was de race volledig verpest”, verzucht de Brit tegenover verschillende media. “Ik heb mijn strategie meteen bij de start uitgevoerd. Het tempo was prima. Het resultaat was waardeloos. Maar de dingen die ik zelf in de hand had, waren gewoon oké. Meestal heb ik niet het gevoel dat ik een zomervakantie nodig heb. Dit jaar heb ik absoluut het gevoel dat ik er een pauze nodig heb.”

Russell is niet de enige Mercedes-coureur die dit seizoen met pech te maken heeft. Ook Kimi Antonelli verloor potentiële zeges in Barcelona en Silverstone door problemen aan de accu. “Het hele team heeft last van de problemen,” vervolgt Russell. “Ze zijn dus net zo boos als ik over hoe het is gelopen. We moeten naar onszelf kijken en ervoor zorgen dat we niets verkeerds doen wat bijdraagt aan deze fouten.”

‘Nooit eerder meegemaakt’

Hoewel Russell bij lange na niet de enige coureur is die met betrouwbaarheidsproblemen te maken heeft in 2026, voelt het voor de coureur wel alsof hij steeds met de meeste pech te maken krijgt. “Natuurlijk had Oscar Piastri in Hongarije ook zijn eigen problemen (uitgevallen door een versnellingsbakstoring, red.). Het is niet alsof wij de enigen zijn, maar het voelt wel alsof het mij aanzienlijk vaker overkomt dan anderen. Hopelijk keert het tij”, verzucht Russell. “Ik wens niemand pech toe, maar ik heb nog nooit zo’n seizoen meegemaakt in mijn hele carrière, laat staan in mijn F1-carrière.”

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