Begint Andrea Kimi Antonelli zijn thuisrace in Italië straks met een gridstraf? Dat is de vraag waar Mercedes-teambaas Toto Wolff momenteel mee worstelt. De jonge coureur zit namelijk bij vier motoronderdelen aan de limiet van het aantal toegestane exemplaren, voordat er een gridstaf wordt uitgedeeld. ‘Op papier lijkt Monza een goede plek om een motorstraf te nemen’, zo vertelt Wolff.

Andrea Kimi Antonelli zit al op de limiet van het aantal gebruikte verbrandingsmotoren, uitlaatsets, energy stores en control electronics. De jonge WK-leider mag nog één extra turbocharger en MGU-K-eenheid gebruiken, maar moet een gridstraf incasseren als hij de limiet van een van de andere motoronderdelen overschrijdt. Doorgaans kiezen teams ervoor om hun coureur zo’n gridstraf te laten uitdienen op een circuit waar inhaalpogingen makkelijker zijn. Helaas voor Kimi Antonelli kan dat wel eens zijn thuisrace in Italië worden.

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“Wat motorstraffen betreft, hoop ik nog steeds heel erg dat we die niet hoeven te nemen”, zei teambaas Toto Wolff tegen verschillende media. “Maar als dat wel zo is, moeten beslissen wanneer dat gebeurt en op welke circuit. Het zou kunnen gebeuren tijdens een race die heel speciaal is voor Kimi, maar op papier lijkt het een goede plek om een motorstraf te nemen. We moeten met Marco (Antonelli, Kimi’s vader, red.) overleggen of we in Monza een motorstraf willen nemen.”

‘Of Bakoe’

Wolff probeerde vervolgens meteen ook de jonge Mercedes-coureur gerust te stellen. “Maar Bakoe is ook een optie”, voegde hij eraan toe. “Of we halen de druk er in Monza af door achteraan te starten! Het is alleen zo dat onze betrouwbaarheid gewoon niet goed is geweest en of we een straf nemen of niet, zullen we zien.” Of Kimi Antonelli sowieso een gridstraf moet incasseren voor nieuwe motoronderdelen, blijft ook nog de vraag. Mercedes kan er ook voor kiezen om te blijven rouleren tussen de eerder gebruikte onderdelen voor de krachtbron.

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