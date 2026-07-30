Formule 1-CEO Stefano Domenicali belooft dat de koningsklasse voor ‘half september’ officieel een besluit heeft genomen over de GP Qatar en GP Abu Dhabi. Door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten heerst er nog altijd onzekerheid over de twee afsluitende races van het 2026-seizoen. Mochten de twee Grands Prix niet doorgaan, dan zal de GP Las Vegas volgens Domenicali echter niet de laatste race van het huidige F1-jaar zijn. ‘Dan zal het seizoen in Europa eindigen’, aldus de F1-CEO.

Eerder dit jaar werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Inmiddels is bekend dat de GP Bahrein ingehaald gaat worden. Deze wordt nu echter georganiseerd op het circuit van Sepang in Maleisië begin oktober. Aan het einde van het seizoen staan nog echter de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi op de agenda. Al gaat de oorlog in het gebied nog door.

Officieel besluit in september

Tegenover verschillende media vertelt CEO Stefano Domenicali dat voor ‘half september’ een officieel besluit zal worden genomen over de twee afsluitende races van het seizoen. “Voor ons staan de races in Qatar en Abu Dhabi op dit moment vast”, aldus de Italiaanse F1-CEO. “Ze zijn trouwens al uitverkocht. Dat is een ongelooflijk teken van hoe veel groter deze sport is dan het probleem waarmee onze wereld momenteel te maken heeft.”

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“Maar als de situatie niet op de manier wordt opgelost die wij voor nodig achten, zullen we natuurlijk vóór half september een besluit nemen”, vervolgt Domenicali. “Als dat niet mogelijk is, zal het seizoen in Europa eindigen, omdat we niet naar andere locaties kunnen gaan.”

Geen tweede GP Las Vegas

Dat het 2026-seizoen eindigt met de GP Las Vegas heeft Domenicali daarmee ook meteen uitgesloten. “Er was een mogelijkheid om twee races in Las Vegas te organiseren”, aldus de Italiaan. “We willen echter – laat ik het zo zeggen – een juweel dat in opkomst is niet verpesten door wat we daar doen te onderschatten. En natuurlijk mogen we niet vergeten dat we in die periode van het jaar in de VS concurreren met de NFL.”

Voor Domenicali is dat laatste ook een reden om het bij een Grand Prix in Las Vegas te houden. “De NFL is een grote sport die – ik wil niet zeggen dat hij afbreuk doet aan ons, maar – waar veel fans naar kijken”, voegt de CEO eraan toe. “We moeten dus elke situatie vermijden waarin we zouden concurreren met iets dat, uiteraard, nog steeds behoorlijk groot is in de VS.”

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