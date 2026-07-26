Het hing al dagen in de lucht en de bestiging van FIA en FOM volgde zondag: de Formule 1 keert begin oktober terug naar Maleisië. Op het circuit van Sepang wordt dan, hoe gek het ook klinkt, de Grand Prix van Bahrein verreden.

Dat Sepang het decor wordt voor deze ingelaste race heeft alles te maken met het schrappen van de GP van Bahrein eerder dit jaar. Dat was het gevolg van de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten. Aanvankelijk was het de bedoeling om de race dit najaar nog in te halen. Door het inmiddels weer opgelaaide conflict tussen Iran en de Verenigde Staten bleek dat onhaalbaar..

Een wedstrijd in Maleisië (2-4 oktober) is de ideale oplossing. Het past zowel geografisch als qua planning tussen de GP’s van Azerbeidzjan (24-26 september) en Singapore (9-11 oktober). Wel blijft het officieel de Bahrain Grand Prix. Ook de organisatie en financiering blijven in handen van de organisatie in Bahrein.



Het circuit in Sepang was van 1999 tot en met 2017 een vaste waarde op de Formule 1-kalender. Max Verstappen schreef de laatste editie van de Grand Prix van Maleisië op zijn naam door in 2017 Lewis Hamilton voor te blijven. Na dat seizoen verdween het circuit van de kalender vanwege de oplopende organisatiekosten.



Met de terugkeer naar Sepang wacht de Formule 1 een race op een circuit dat onder coureurs en fans geliefd is vanwege de snelle bochten, lange rechte stukken en de vaak wisselende weersomstandigheden. Het betreft vooralsnog een eenmalige terugkeer en geen voorbode voor een definitieve rentree in 2027 of later.

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