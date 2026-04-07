De Formule 1 bevindt zich momenteel in een onvoorziene voorjaarsstop. Aanvankelijk zou er in de maand april worden geracet in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar door de oorlog in het Midden-Oosten werden beide evenementen geannuleerd. Verschillende vervangende Grands Prix werden geopperd, maar uiteindelijk koos de sport voor een vijfweekse pauze. Ondertussen werd er wel gelobbyd voor invalraces; het F1-circus had deze maand mogelijk in Adelaide, Australië, kunnen neerstrijken.

In een interview met radiostation Triple M verklaarde de Zuid-Australische premier Peter Malinauskas dat hij heeft geprobeerd de Formule 1 naar Adelaide te halen in april. “Zodra duidelijk werd dat ze niet in Bahrein en Saoedi-Arabië zouden racen, dacht ik: ‘Hallo! Is dit een kans?”, vertelde hij. “Dus ik pakte direct de telefoon en heb het gevraagd.” Uiteindelijk besloot de F1-top om geen vervangende races te organiseren. Naar verluidt was de sport bang voor logistieke problemen bij het aanleveren van teams en onderdelen.

F1 in Adelaide

“Als we dit hadden kunnen regelen, had iedereen het al een tijdje geleden geweten”, vervolgde Malinauskas. “Ik heb het aan hen voorgelegd en gezegd: ‘Ik heb het team, zij hebben de cijfers doorgerekend, we kunnen de races binnen deze tijdslimieten organiseren’. Ze reageerden: ‘Laat het maar aan ons over’. Maar uiteindelijk hebben ze besloten om die races te annuleren zonder op zoek te gaan naar vervangers.”

Toch is het niet uitgesloten dat er dit jaar nog vervangende Grands Prix komen. Aan het eind van het jaar staan immers races in Qatar en Abu Dhabi op de planning. Vooralsnog kunnen die gewoon doorgang vinden, al blijft het de vraag hoe lang de Formule 1 en de FIA daar ook de veiligheid kunnen garanderen. Mogelijk moet de sport dan alsnog uitwijken naar andere landen en circuits. Adelaide beschikt in ieder geval over het Parklands Circuit, waar voornamelijk het nationale Supercars-kampioenschap wordt verreden, al was het tussen 1985 en 1995 ook het decor van de Australische GP.

