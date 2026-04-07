De Nederlandse Claire Dubbelman was tot vorig jaar plaatsvervangend wedstrijdleider in de Formule 1. Sinds 2026 is ze echter werkzaam voor de nationale autosportbond van Saoedi-Arabië. Zodoende is Dubbelman ook betrokken geraakt bij de aanleg van het indrukwekkende nieuwe Qiddiya Speed Park Track nabij Riyad. In de FORMULE 1 Paddockpraat-podcast legt ze uit dat de Saoedi’s het ‘onvoorstelbare’ mogelijk maken in de woestijn.

De grote publiekstrekker in Qiddiya moet de eerste bocht worden. Op impressiebeelden is te zien hoe het asfalt zich hier uitstrekt over een gebouw. “Het bijzondere aan Qiddiya is eigenlijk vooral bocht één”, legt Dubbelman uit. “Dat noemen ze de Blade-bocht, omdat het van bovenaf gezien de vorm heeft van een Saoedisch zwaard. Dat is immers een traditioneel symbool binnen de Saoedische cultuur. En ja, die bocht gaat zeventig meter de lucht in. Daaronder komt een gebouw te staan, waarvan het doel nog niet helemaal duidelijk is.” Dubbelman noemt dat het mogelijk als winkelcentrum zal worden gebruikt.

Maar dat is nog lang niet alles: “Rond de eerste bocht wordt tevens een muziekpark aangelegd”, legt ze uit. “Het circuit heeft een aantal aspecten die het heel bijzonder maken; de wereld heeft dat nog nooit gezien.” Zo opende in december het Six Flags-attractiepark in Qiddiya zijn deuren. Het park, dat over de snelste achtbaan ter wereld beschikt, is gelegen pal naast het circuit.

Onvoorstelbaar

Video-impressies van hoe het Qiddiya Speed Park Track er uiteindelijk uit moet komen te zien, hebben soms meer weg van een videogame dan van een daadwerkelijke racebaan. Dat leidde tot veel sceptische reacties. Toch verzekert Dubbelman dat de Saoedi’s vastberaden zijn om een onvoorstelbaar circuit af te leveren. “Ze willen alleen maar het beste van het beste”, benadrukt ze. “Alles wat in eerste instantie onvoorstelbaar lijkt, daar gaan ze juist voor. Het levert een circuit op met een aantal unieke aspecten, en voor de sport is dat reuze interessant.”

