Rivaliteit wordt meestal gezien als iets tussen coureurs en teams. Maar er bestaat een andere strijd die minstens zo bepalend is: de voortdurende spanning tussen teams en regelgever, zo schrijft Claire Dubbelman in haar column voor FORMULE 1 Magazine. Dubbelman was tot afgelopen seizoen plaatsvervangend FIA-wedstrijdleider bij alle F1-races. “Ik vind het soms frustrerend om te horen dat regels ‘dom’ zouden zijn of dat straffen te zwaar uitvallen. Want zo simpel is het niet.”

Lees hieronder alvast een korte passage uit de column.

“Omdat ik het besluitvormingsproces van dichtbij meemaakte, is het soms frustrerend om te horen dat regels ‘dom’ zouden zijn of dat straffen te zwaar uitvallen. Want zo simpel is het niet. Regels ontstaan nooit eenzijdig. Of het nu gaat om een technische regel of sportieve straffen: elk voorstel doorloopt meerdere stemrondes waarbij een meerderheid van de teams moet instemmen.

De belangen van teams en FIA zijn vanzelfsprekend verschillend. De FIA moet neutraal zijn, waken over veiligheid en streven naar stabiliteit, met langetermijnblik op de sport. Teams vertegenwoordigen innovatie en prestaties; zij zoeken naar elk toegestaan voordeel. In de F1 Commission komen die werelden samen. Teams willen ruimte voor interpretatie, terwijl de FIA juist duidelijkheid wil om discussies en inconsistentie te voorkomen.

Precies dáár ontstaat de rivaliteit. Een regel die de FIA noodzakelijk vindt voor veiligheid of een gelijk speelveld, kan voor teams voelen als beperking van innovatie of als nadeel ten opzichte van concurrenten. Het betekent niet dat iemand ongelijk heeft; het zijn simpelweg twee logische perspectieven binnen één ecosysteem.”

