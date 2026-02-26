Een nieuw seizoen is in aantocht. Met nieuwe regels, nieuwe auto’s, zelfs een nieuw team en voor FORMULE 1 Magazine dus ook met enkele nieuwe columnisten. Niemand minder dan Giedo van der Garde, Tom Coronel en Claire Dubbelman zullen dit jaar exclusieve bijdragen verzorgen voor ons magazine. Daarnaast blijven ook Robin Frijns, Nelson Valkenburg en Rob Kamphues aan boord.

Giedo van der Garde bijt in de seizoengids van FORMULE 1 Magazine het spits af. Hij schrijft in zijn eerste column onder andere over hoe ver je als coureurs soms moet gaan om een voordeel te behalen ten opzichte van je teamgenoot.

Van der Garde reed in 2013 Formule 1 voor het team van Caterham en was daarmee de laatste Nederlandse F1-coureur voor de entree van Max Verstappen in 2015. Tom Coronel is zelf nog actief als autocoureur en is daarnaast de vader van Formule 4-rookie Rocco Coronel. Claire Dubbelman was afgelopen seizoen plaatsvervangend wedstrijdleider namens de FIA bij alle F1-races en werkt tegenwoordig in Riyad voor de nationale autosportfederatie van Saoedi-Arabië. Vanuit verschillende perspectieven zullen zij hun visie geven op de actuele ontwikkelingen in de Formule 1.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.