Claire Dubbelman vertrekt bij de internationale autosportfederatie FIA en vervolgt haar loopbaan bij de nationale autosportfederatie van Saudi-Arabië. Dubbelman was sinds begin 2024 actief als plaatsvervangend wedstrijdleider in de Formule 1 en maakte daarmee deel uit van het vaste team dat verantwoordelijk is voor de wedstrijdleiding tijdens Grand Prix-weekenden.

Haar contract bij de internationale autosportfederatie loopt eind 2025 af. Dubbelman heeft gekozen voor een avontuur in Riyad. De Saudische autosportfederatie speelt een belangrijke rol binnen de internationale autosport en is onder meer medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Grand Prix van Saudi-Arabië. Welke functie Dubbelman daar precies zal gaan vervullen, is op dit moment nog niet bekend.

Dubbelman trad in 2017 in dienst bij de FIA, nadat zij eerder werkzaam was geweest als manager van het Europees kampioenschap Formule 3. Vanuit die rol raakte zij betrokken bij de sportieve organisatie van de Formule 1. In 2024 volgde een promotie tot plaatsvervangend wedstrijdleider, waarmee zij geschiedenis schreef als eerste vrouw die een licentie verkreeg om zelfstandig als wedstrijdleider een Formule 1-race te leiden.

