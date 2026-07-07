F1-CEO Stefano Domenicali heeft bevestigd dat er vóór de zomerstop een beslissing moet worden genomen over het al dan niet doorgaan van de GP van Bahrein dit jaar. De race werd, samen met de GP van Saoedi-Arabië, van de kalender gehaald vanwege de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Daardoor werden er in april geen races verreden en kromp de F1-kalender van 24 naar 22 Grands Prix. Sindsdien wordt er volop gespeculeerd over het verdere verloop van het seizoen.

De Formule 1 onderzoekt momenteel of de uitgestelde race in Bahrein alsnog kan worden ingehaald. Volgens Domenicali is daar echter snel duidelijkheid over nodig, omdat de kalender weinig ruimte laat voor aanpassingen. “Ik denk dat we nog vóór de zomerstop een beslissing moeten maken over het inhalen van een van de gemiste races”, verklaarde de Italiaan tegenover Sky Sports tijdens het raceweekend in Silverstone. Naar verluidt onderzoekt de Formule 1 de mogelijkheid om de race op 4 oktober in te lassen, tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore.

Drukke tweede seizoenshelft

Dat betekent wel dat de organisatie en de teams voor een extreem druk programma staan, met negen races in elf weken, verdeeld over drie triple-headers. Hoewel een extra race financieel aantrekkelijk is, zorgt het ook voor een hogere belasting van het personeel. Domenicali benadrukte dat een herkansing van Bahrein alleen mogelijk is als de omstandigheden dat toelaten. “Als er iets is dat we kunnen aankondigen – ook met het oog op de beschikbare ruimte op de kalender – doen we dat alleen op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden”, aldus de F1-topman.

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“We hopen er echt op”, voegde hij eraan toe. “Als er een kans bestaat, willen we hoe dan ook doorgaan met onze plannen. Waarom zouden we dat niet doen?” Er bestaat echter ook een reële kans dat de situatie in het Midden-Oosten opnieuw verslechtert. In dat geval komen ook de geplande Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi mogelijk onder druk te staan. Verschillende bronnen meldden dat de Formule 1 dan op zoek gaat naar alternatieve circuits, mogelijk ook in Europa.

Vertrouwen bij de teams

Tijdens de FIA-persconferentie in Silverstone werden McLaren-CEO Zak Brown en Ferrari-teambaas Fred Vasseur gevraagd naar de impact van de onzekere F1-kalender op de teams. “Ik vertrouw erop dat Stefano (Domenicali, red.) en de FIA ​​uiteindelijk een oplossing zullen vinden”, aldus Brown. “We racen waar zij dat willen en daar hebben we vrede mee. Alle teams krijgen met dezelfde uitdagingen te maken, maar wat betreft onze partners is de kalender groot genoeg; vanuit commercieel oogpunt levert het dus geen problemen op.”

Vasseur vulde aan: “Eerlijk gezegd denk ik dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, de teams, FOM en FIA. Maar we vertrouwen erop dat men hard werkt aan een oplossing.”

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