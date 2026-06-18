F1 ligt op koers om haar ambitieuze duurzaamheidsdoelen te halen. Dat maakte de sport deze week bekend. In 2030 moet de koningsklasse netto nul uitstoten en volgens de laatste cijfers is er inmiddels een reductie van 35 procent in CO₂-uitstoot gerealiseerd ten opzichte van de eerste basismeting in 2018. Dat staat gelijk aan meer dan 100.000 transatlantische vluchten tussen Londen en New York, zo rekende men uit.

Sinds de start van die inspanningen heeft de Formule 1 bijna 80.000 ton minder CO₂ uitgestoten. Ook op korte termijn blijven de ontwikkelingen positief: ten opzichte van 2024 is er sprake van een verdere daling van 12 procent in uitstoot. F1-CEO Stefano Domenicali benadrukt dat de vooruitgang het resultaat is van gezamenlijke inspanningen binnen de sport. “Binnen de Formule 1 zijn onze prestaties gericht op feiten, niet alleen op woorden, en ik ben ongelooflijk trots dat we op koers blijven om netto nul uitstoot in 2030 te bereiken”, liet hij weten.

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“Dit is mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inspanningen binnen de sport om onze impact op het milieu te verminderen”, vervolgde hij. “Van het stroomlijnen van de kalender tot grotere investeringen in duurzame brandstoffen en alternatieve energieoplossingen: we hebben onze ecologische voetafdruk verkleind. Ondertussen blijft de sport groeien en bereiken we steeds meer publiek over de hele wereld. Ik wil de FIA, alle F1-teams, onze omroepen, partners, promotors en natuurlijk ons team bedanken voor hun gezamenlijke inzet. Samen zetten we deze lijn voort.”

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