Stefano Domenicali heeft in de aanloop naar de zomerstop gereageerd op de ophef rond de huidige F1-reglementen. Met name vanuit het rijdersveld klonk er na de Grands Prix van Silverstone en Spa-Francorchamps veel kritiek op de nieuwe bolides en de nadruk op energiebeheer. Domenicali zegt begrip te hebben voor de mening van de coureurs, maar wijst tegelijkertijd op de positieve reacties van fans, die volgens hem weinig van doen hebben met technische details.

Halverwege het F1-seizoen van 2026 zorgen de nieuwe technische reglementen nog altijd voor verdeeldheid. De auto’s maken dit jaar veel meer gebruik van elektrische aandrijving en leggen de nadruk op energiebeheer, wat vooral onder de coureurs tot de nodige kritiek heeft geleid. Uit onderzoek van FOM blijkt echter dat de fans een stuk positiever gestemd zijn. 66 procent van de kijkers beoordeelt de races als ‘goed’ of ‘uitstekend’, tegenover 60 procent in 2025.

‘Fans willen geen technische details’

“Er gebeurt veel op de baan en de mensen vinden het geweldig”, verzekerde Domenicali tijdens een persmoment na afloop van de GP van Hongarije. “Ze zijn gefocust op wat er op de baan gebeurt en hebben geen interesse in technologie. Ik had zaterdag een ongelooflijk interessant gesprek met George Lucas (filmregisseur en het brein achter Star Wars, red.). Hij was in Hongarije en gaf me een fantastisch inzicht in hoe nieuwe fans naar de Formule 1 kijken. De overgrote meerderheid wil gewoon zien wat er op de baan gebeurt. Ze zijn niet geïnteresseerd in technische details.”

LEES OOK: Voormalig manager sleept Kimi Antonelli voor miljoenen voor de rechter: ‘Enige optie’

Toch heerst er onder de coureurs veel onvrede over de techniek. Max Verstappen is een van de bekendste criticasters van de F1-reglementen. Hij omschreef de nieuwe manier van racen al na de eerste meters als ‘Formule E op steroïden’. Andere tegenstanders van de nieuwe auto’s zijn onder anderen Carlos Sainz, Sergio Pérez en Fernando Alonso. “Stuurmanskunst doet er niet meer toe”, verzuchtte de Spanjaard na de GP van Groot-Brittannië. Alonso – de langstzittende F1-coureur aller tijden – omschreef het raceweekend bovendien als ‘een trieste bedoening’.

‘Kampioenschap zit op een hoogtepunt’

Domenicali erkent de kritiek, maar benadrukt dat de Formule 1 als geheel er sterk voor staat. “Ik denk dat de situatie waarin we ons nu bevinden echt geweldig is”, zei hij. “Het kampioenschap heeft echt een hoogtepunt bereikt als je kijkt naar het aantal volgers. Mensen die naar het circuit komen – of het nu oude of nieuwe fans zijn – waarderen wat we doen.” De Italiaan vindt dat er ruimte moet zijn voor kritiek, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een te negatieve toon. “We zijn hier niet om coureurs de mond te snoeren. Ik bedoel, de schoonheid van onze sport is dat iedereen een mening mag hebben, maar een mening blijft een mening”, zei hij.

LEES OOK: Laurent Mekies maakt balans op na ‘achtbaanrit’ in eerste seizoenshelft

Volgens Domenicali was de grotere nadruk op elektrificatie bovendien noodzakelijk toen de huidige regels werden ontwikkeld. “Ik kom terug op het feit dat deze verandering een reden had, en dat was een cruciale reden.” Met de belofte van meer elektrificatie heeft de Formule 1 belangrijke nieuwe motorfabrikanten aangetrokken, waaronder Ford, Audi en op termijn ook Cadillac. Toch wil hij wel aan de slag met de kritiek. “Ik bespreek dingen gewoon liever achter gesloten deuren. Ik heb heel veel respect voor onze coureurs, maar zij moeten ook begrijpen dat we dit pad samen bewandelen. Daarbij hebben de fans altijd prioriteit. Ik denk dat de situatie met alle betrokken partijen vandaag de dag erg sterk en solide is. We moeten dus vooruitkijken en er samen voor zorgen dat de sport op de juiste manier blijft groeien.”

Lees hier alles over de GP Nederland in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.