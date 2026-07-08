De Formule 1 lijkt vanaf 2027 verder in te zetten op het sprintformat. Hoewel het aantal Grands Prix naar verwachting op 24 blijft staan, gaat de sport het aantal sprintraces mogelijk uitbreiden van zes naar tien. Dat zou betekenen dat er in totaal 34 competitieve sessies op het programma staan. CEO Stefano Domenicali bevestigde in Silverstone dat er op korte termijn een aankondiging komt over de F1-kalender van volgend jaar.

Volgens Domenicali is de uitbreiding van het sprintformat een logische volgende stap voor de sport. “In het begin waren mensen nog sceptisch”, aldus de Italiaan in gesprek met Sky Sports. “Maar het is onze verantwoordelijkheid om te durven experimenteren en nieuwe oplossingen te zoeken. Daarbij moeten we niet bang zijn om grenzen te verleggen. Het effect van een sprintrace is bovendien duidelijk zichtbaar”, merkte hij op. Afgelopen weekend werd er nog een sprintrace verreden voorafgaand aan de GP van Groot-Brittannië.

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“Op vrijdag zaten er al 150.000 toeschouwers op de tribunes van Silverstone”, legde Domenicali uit. “Die verdienen ook de kans om een competitieve sessie te zien. Daarom denk ik dat het organiseren van sprintraces de juiste aanpak is voor de Formule 1.” Op korte termijn moet de uitgebreide sprintkalender voor 2027 worden onthuld. “We zullen binnenkort een aankondiging doen over het nieuwe aantal sprints, gelijktijdig met de presentatie van de nieuwe F1-kalender. Die wordt eveneens zeer binnenkort bekendgemaakt.”

‘Niet heel spannend’

Vijf jaar geleden werden er voor het eerst drie sprintraces verreden in de Formule 1. In 2023 breidde de Formule 1 dat aantal verder uit naar zes races per jaar. Een jaar later werd het format verder geoptimaliseerd door de reguliere kwalificatie ná de sprintrace te plannen. “Ik denk dat het zo logischer is”, reageerde Max Verstappen, een bekende criticaster van het sprintformat, indertijd. “Toch vind ik het winnen van een sprintrace niet heel spannend”, voegde hij eraan toe.

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