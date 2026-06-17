Max Verstappen heeft in aanloop naar de GP van Oostenrijk een nieuwe oranje helm onthuld. De viervoudig wereldkampioen kiest traditiegetrouw voor een opvallend ontwerp tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring, waar duizenden Nederlandse fans de tribunes oranje kleuren. De helm zal niet alleen in Oostenrijk te zien zijn, maar ook tijdens de daaropvolgende Grands Prix van Hongarije en België.

De GP van Oostenrijk geldt als een van de belangrijkste races van het seizoen voor Red Bull. Op het thuiscircuit van de renstal uit Milton Keynes zal het team er alles aan doen om een sterk resultaat neer te zetten, gesteund door de massaal aanwezige Orange Army. Verstappen verschijnt dan ook opnieuw met een speciaal oranje helmontwerp aan de start, inmiddels een vertrouwd gezicht tijdens de thuisrace van Red Bull. “Terug in oranje”, schreef de 28-jarige coureur op sociale media.

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Opvallend is dat deze oranje helm niet wordt gebruikt tijdens de Dutch GP, de voorlopig laatste editie van Verstappens thuisrace. Mogelijk heeft de Nederlander voor Zandvoort nóg een speciaal ontwerp achter de hand. Over anderhalve week reist hij eerst af naar Spielberg, na een vierde plaats tijdens de GP van Catalonië in Barcelona. Op het Spaanse circuit werd duidelijk dat Red Bull voorlopig nog geen vuist kan maken tegen Mercedes, Ferrari en McLaren.

Back in orange 🟠 Looking forward to next week!



Scale models and cap available at https://t.co/7Urtx6nX3i pic.twitter.com/lMiwTMLcbL — Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 17, 2026

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