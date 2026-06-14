De GP van Oostenrijk staat voor de deur! Eind juni opent de Red Bull Ring zijn deuren voor de achtste ronde van het kampioenschap. De halte in Spielberg is van oudsher een halve thuisrace voor Max Verstappen, die al ruim tien jaar voor het Oostenrijkse Red Bull rijdt en bovendien veel Nederlandse steun geniet op en rond het circuit. Wat kan hij uitrichten voor eigen publiek? Hieronder vind je alvast het volledige tijdschema voor de GP van Oostenrijk.

Max Verstappen is recordhouder op de Red Bull Ring. Vijfmaal won hij op het alpencircuit, waarvan vier keer tijdens de GP van Oostenrijk. In de laatste twee edities gingen echter George Russell en Lando Norris er met de winst vandoor. Hoe zal het hem in 2026 vergaan?

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De Red Bull Ring, gelegen in Spielberg, is sinds 1970 een icoon in de Formule 1. Na een grondige herbouw door Hermann Tilke keerde het circuit in 2014 terug op de F1-kalender. Met een lengte van 4,318 km, 10 bochten en een totale raceafstand van 306,452 km over 71 ronden biedt de baan een mix van rechte stukken en zware remzones op hoogte.

Tijdschema GP Oostenrijk 2026

Vrijdag 26 juni

VT1: 13.30 – 14.30 uur

VT2: 17.00 – 18.00 uur

Zaterdag 27 juni

VT3: 12.30 – 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 – 17.00 uur

Zondag 28 juni

Race 15.00 – 17.00 uur

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

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