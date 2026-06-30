Isack Hadjar kon tijdens de GP Oostenrijk, dankzij de upgrades die Red Bull meebracht naar hun thuisrace, voor het eerst echt vechten met de coureurs van de andere topteams. De Frans-Algerijnse coureur eindigde als zesde – twee plaatsen lager dan zijn beste resultaat bij Red Bull in Monaco – maar niet na een strijd met Lewis Hamilton om een plek in top-vijf: ‘Dat was cool, maar misschien was ik iets te voorzichtig met Lewis in bocht vier’

Isack Hadjar sloot de GP Oostenrijk af met een zesde plaats. Dankzij de meegebrachte upgrades van zijn team naar de Red Bull Ring kon de Frans-Algerijnse coureur ‘voor het eerst’ echt de strijd aangaan met de coureurs van de andere topteams, onder wie zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en de beide McLaren-coureurs. Voor Hadjar was het genieten.

LEES OOK: Arvid Lindblad onthult unieke helm voor eerste thuisrace op Silverstone

“Ik kan me geen eerdere race in mijn carrière herinneren waarin ik het opnam tegen de grote jongens, zoals Ferrari en McLaren,” zei hij naderhand tegen de aanwezige media. “Dat was dus erg leuk, dat was een primeur. En ik denk dat we het behoorlijk goed hebben gedaan. Maar ja, als we iets verder vooraan op de startgrid waren gestart, en als er geen problemen met de inzet waren geweest, dan had een vierde plaats er zeker ingezeten. Het is dus positief.”

‘Misschien was ik te voorzichtig in gevecht met Lewis’

Hadjar ging onder meer de strijd aan met Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur eindigde met zijn vijfde plek een plaatsje hoger dan de Red Bull-coureur. Voor Hadjar was het gevecht op de baan met de wereldkampioen echter niet heel leerzaam. “Nee, het was gewoon gaaf, maar ik heb er niet per se iets van geleerd”, vervolgde hij. “Misschien was ik iets te voorzichtig met Lewis in bocht vier, dat herinner ik me nog. Maar afgezien daarvan denk ik dat ik behoorlijk goed heb gestreden.”

De race ging – ondanks het gevecht met de andere topteams – niet van een leien dakje voor Hadjar. De remproblemen van eerder in het Oostenrijkse raceweekend staken tijdens de race de kop op. “Heel wat blokkerende remmen, heel weinig vertrouwen”, vatte Hadjar het samen. “Ik moest elke ronde wat marge inbouwen, maar ik voelde dat iedereen om me heen daar ook mee worstelde; ik was niet de enige. Ik denk dat het te maken kan hebben met de hoge baantemperaturen op dit circuit, en de banden voelden erg slecht aan.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Oostenrijk: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.