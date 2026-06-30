Voor Arvid Lindblad wordt de aankomende GP van Groot-Brittannië een weekend om nooit te vergeten. De Racing Bulls-coureur rijdt op Silverstone zijn allereerste thuisrace in de Formule 1 en viert die mijlpaal met een speciale helm, ontworpen in samenwerking met de Brits-Indiase kunstenaar Navinder Nangla. Kinderlijke tekeningen illustreren het carrièrepad van Lindblad, van zijn eerste kartraces tot de koningsklasse.

De helm bevat een reeks handgetekende illustraties die zijn kinderdroom en vastberadenheid symboliseren. De boodschappen ‘Dream Big’ en ‘My Path, My Way’ vormen de rode draad van het ontwerp en verwijzen naar de droom die Lindblad al op jonge leeftijd had – F1-coureur worden.

‘Formule 1 was altijd het doel’

“Deze speciale helm vertegenwoordigt echt mijn reis”, reageerde Lindblad enthousiast. “Alles begon toen ik vijf jaar oud was, met de droom om in de Formule 1 te rijden, en het voelt bijzonder om dat verhaal te vertellen op Silverstone, waar mijn reis uiteindelijk is begonnen. Het was geweldig om met Navinder samen te werken en hem te zien helpen mijn reis tot leven te brengen. ‘Dream Big’ en ‘My Path, My Way’ symboliseren de visie die ik altijd heb gehad. Ik wist dat ik F1-coureur wilde worden vanaf het moment dat ik voor het eerst in een kart zat, en de Formule 1 is altijd mijn doel geweest.”

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Voor de start van het F1-seizoen ging al een bijzondere video viraal, waarin een jonge Arvid Lindblad zijn dromen uitspreekt. Op beelden uit 2021 is te zien hoe de jonge coureur, op dat moment nog actief in de karts, onverschrokken op Lando Norris afstapt op het Adria Karting Raceway in Italië. Vol zelfvertrouwen schudt hij de McLaren-coureur de hand. “Lando, ik wil dat je onthoudt wie ik ben”, zegt hij. “Ik zie je over vijf jaar.” Norris kijkt stomverbaasd. “Echt? Oké”, reageert hij.

Kunstenaar Navinder Nangla met de speciale helm van Arvid Lindblad voor de GP van Groot-Brittannië (Red Bull Content Pool)

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