De 18-jarige Arvid Lindblad leefde altijd in de overtuiging dat hij ooit de Formule 1 zou bereiken. Dit jaar wordt zijn droom werkelijkheid wanneer hij zijn langverwachte debuut maakt voor Racing Bulls. In de aanloop naar zijn rookieseizoen ging een oude video van de Brits-Zweedse coureur met Lando Norris viraal: een 14-jarige Lindblad belooft Norris dat hij hem over vijf jaar zal vergezellen in de koningsklasse. In een nieuw interview blikt hij terug op die inmiddels beroemde interactie.

Manifesteren lijkt te werken voor Arvid Lindblad! In een video uit 2021 is te zien hoe de jonge coureur, op dat moment nog actief in de karts, onverschrokken op Lando Norris afstapt op het Adria Karting Raceway in Italië. Vol zelfvertrouwen schudt hij de McLaren-coureur de hand. “Lando, ik wil dat je onthoudt wie ik ben”, zegt hij. “Ik zie je over vijf jaar.” Norris kijkt enigszins perplex. “Echt? Oké”, reageert hij. Die belofte lost Lindblad dit jaar in: na enkele succesvolle seizoenen in de opstapklassen maakt hij zijn F1-debuut bij Racing Bulls.

Manifesteren

“Ik weet niet hoe je het moet noemen, manifestatie misschien?”, lacht Lindblad in een interview met The Independent. “Het is zo gaaf dat het is uitgekomen. Lando is erg vriendelijk geweest in de paar keren dat ik hem heb ontmoet. Hij stuurde me bovendien meteen een berichtje toen bekend werd dat ik mijn stoeltje had gekregen.”

“Eerlijk gezegd weet ik niet of het valse hoop was, maar ik heb er vanaf het begin altijd in geloofd dat ik het zou halen”, voegt hij eraan toe. Nu hij definitief doorstroomt naar de Formule 1, richt hij zich op zijn uiteindelijke – en voor veel coureurs ultieme – doel. “Ik ben gefocust op mijn eigen prestaties”, legt hij uit. “We zullen zien wat er gebeurt.” Het is het credo van menig rookie die zijn kans krijgt in de koningsklasse. Toch steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Ik wil… nee, dat klinkt verkeerd”, besluit hij. “Ik werk er hard aan om ooit wereldkampioen te worden.”

In 2021 Arvid Lindblad went to Lando Norris and told him "see you in 5 years", here's how it's going:



2022 – Karting

2023 – Italian F4 🥉 / Euro 4 P4 / Macau GP 🥇

2024 – F3 P4 (Rookie of the year)

2025 – F2



Will he achieve his five-year plan? 👀pic.twitter.com/z6oszq5EFE — RBJT Updates (@RBJTUpdates) November 19, 2024

