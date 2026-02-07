Slechts één rookie maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1; namens Racing Bulls stroomt de 18-jarige Arvid Lindblad door naar de koningsklasse. De Brits-Zweedse coureur maakte tijdens de besloten wintertest in Barcelona zijn eerste echte meters in de VCARB 03. Zo kon ook de teamleiding kennismaken met hun nieuwste aanwinst. De kalmte en professionaliteit van Lindblad vielen direct op.

De Racing Bulls-top prees Arvid Lindblad voor zijn werkhouding tijdens de eerste shakedown in Barcelona. Teambaas Alan Permane gaf toe dat de aanpak van de rookie hem deed denken aan Isack Hadjar, die vorig jaar eveneens zijn F1-debuut maakte bij het zusterteam. Na afloop van de privétests werd Permane gevraagd naar Lindblads prestaties op én naast de baan. “Ik ben erg onder de indruk van beide”, reageerde hij. “Hij is heel kalm, heel cool; niets lijkt hem van zijn stuk te brengen.”

‘Het tempo is er’

“Arvid (Lindblad, red.) is een beetje zoals ik Isack vorig jaar beschreef”, lichtte Permane toe. “Hij wil gewoon leren en zoveel mogelijk informatie opnemen. Hij stelt veel vragen en vraagt voortdurend advies: ‘Hoe werkt dit? Hoe doe ik dat?’ Natuurlijk steunen we hem continu. Het belangrijkste – het tempo – is er zeker. Onze twee coureurs lijken erg op elkaar, dus wat dat betreft gaat het ook goed.”

Technisch directeur Tim Goss gaf een vergelijkbare reactie. Hij prees de jonge coureur voor de manier waarop hij zowel de compleet nieuwe auto als de nieuwe F1-reglementen benaderde. “Hij is heel kalm en professioneel”, aldus Goss. “Daarbij is zijn feedback erg direct. Voor iemand van zijn leeftijd is dat indrukwekkend. Zijn sessies in de auto waren vooral bedoeld om hem te laten wennen aan dit type wagen. Ze zijn heel verschillend, niet alleen qua wegligging, maar ook qua energiemanagement. Toch bleef hij de hele tijd kalm, beheerst en professioneel. Nu we de balans van de auto aan het afstellen zijn, is zijn feedback eenvoudig en duidelijk. Hij heeft echt indruk gemaakt.”

