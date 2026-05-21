Arvid Lindblad windt er geen doekjes om in Montreal: de rookie van Racing Bulls stelt voorafgaand aan de GP van Canada dat er voor hem maar één winnaar kan zijn van het WK later dit jaar. Het WK voetbal, welteverstaan. “It’s coming home”, stelt hij, verwijzend naar zijn thuisland Engeland.

Het antwoordt typeert in Canada tijdens een mediasessie hoe goed Lindblad in zijn vel zit als debutant in de F1. De eerste vier GP’s van het jaar zijn hem naar eigen zeggen goed bevallen. “Er zijn goede momenten geweest en ook wat slechte momenten. Maar al met al is het vrij positief, ik heb bij vlagen kunnen laten zien wat ik kan. Al kan het natuurlijk áltijd beter.”

Het gekste moment tot nu toe vond hij zijn debuut. “Dat blijft me nog wel even bij, die eerste race in Melbourne. Die eerste ronde helemaal. Het was bizar, ineens lag ik in de openingsronde derde. En dan je aan het strijden tegen Lewis Hamilton, de man tegen wie je als kleine jongen juist altijd opkeek. Pas in de tweede ronde realiseerde ik me wat er allemaal gebeurde, haha.”

