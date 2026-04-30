Het is inmiddels traditie voor het team van Racing Bulls: een opvallende livery aan de bolide voor de GP Miami. Na een kunstzinnig exemplaar in 2024 en een knalroze variant in 2025, komt het zusterteam van Red Bull nu met een speciale felgele livery. De unieke kleurstelling werd tijdens een watersportevenement in Florida onthuld.

Naast de bolides zullen ook de racepakken van coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad knalgeel zijn. De speciale livery werd tijdens een evenement dat in het teken stond van de watersport in Florida bekendgemaakt.

‘Iets gedurfds en unieks’

“Miami is voor Visa Cash App Racing Bulls een speciale plek geworden om te laten zien wie we zijn als team”, zegt CEO Peter Bayer. “De afgelopen twee jaar hebben we deze Grand Prix gebruikt om iets gedurfds en unieks te presenteren, en deze nieuwe livery is daarop geen uitzondering. De Red Bull Summer Edition brengt een levendige energie die perfect weergeeft waar wij als team voor staan: creativiteit en het verleggen van grenzen. We kijken er enorm naar uit om deze seizoensspecial ‘vleugels te geven’ en dit opvallende ontwerp dit weekend op de baan te brengen.”

Racing Bulls staat momenteel op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap, met een achterstand van slechts 2 WK-punten op zusterteam Red Bull.

(Foto/credit: Racing Bulls)

