Lando Norris pakt de sprintpole voor de sprintrace op zaterdag in Miami. De Brit wist Kimi Antonelli en Oscar Piastri achter zich te houden en weet voor de sprintrace vanaf de eerste plek te starten. “Dit circuit is altijd goed voor ons”, aldus Norris.

Na zijn zevende plek in de enige vrije training van anderhalf uur, wist Lando Norris zich nu naar de sprintpole te rijden in Miami. Hij wist Kimi Antonelli op twee tienden achter zich te houden. “Het is een perfect resultaat voor ons. Een mooie beloning voor het team. We hebben nieuwe upgrades op de auto, dus het is fijn om weer wat grip te hebben, maar het team heeft veel en goed werk geleverd”, aldus de Brit.

Over de sprintkwalificatie zei Norris het volgende: “Het is natuurlijk het begin van het weekend, dus het is nog een lange weg te gaan, maar het is fijn om deze te pakken. Elke baan is anders en dit circuit is altijd goed voor ons. Ik voelde mij comfortabel en had grip. We deden één ronde en dat werd beloond. Ik ben blij om weer terug te zijn na zo’n lange tijd”, aldus Norris.

Lees hier alles over de GP Miami

