Kimi Antonelli waarschuwt dat Mercedes mogelijk minder competitief zal zijn tijdens het aankomende raceweekend in Miami. De 19-jarige coureur – tevens de jongste WK-leider in de geschiedenis van de Formule 1 – weet dat veel teams belangrijke upgrades hebben meegenomen naar Florida. Mercedes komt zelf met relatief weinig nieuw materiaal op de proppen, dus zal Antonelli op zijn eigen prestaties moeten vertrouwen als hij zijn voorsprong wil uitbreiden.

Antonelli werd door de media in Miami allereerst gevraagd naar de aangepaste F1-reglementen. In grote lijnen moeten de coureurs vanaf heden weer vol gas kunnen rijden tijdens kwalificaties. Daarnaast hoopt de FIA de grote snelheidsverschillen tijdens races – als gevolg van verschillen in elektrisch vermogen – verder in te perken. “Ik denk niet dat met deze veranderingen meteen alles beter is, maar het is een goede eerste stap”, reageerde Antonelli. “We zullen zien wat de volgende stap zal zijn. Het is in ieder geval goed dat we met z’n allen samenwerken om de sport te verbeteren”, klonk het diplomatiek.

Gezien de upgrades bij de andere topteams is het nog maar de vraag of Mercedes net zo dominant zal zijn als tijdens de openingsraces. “Het gaat een erg interessant weekend worden”, stelde Antonelli. “Bij ons is er niet veel veranderd, maar andere teams hebben grote updates doorgevoerd. Ze zijn ongetwijfeld dichterbij gekomen. Het enige wat ik kan doen, is mijn prestaties maximaliseren. Dan zien we wel wat het resultaat wordt.”

