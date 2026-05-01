Isack Hadjar verwacht niet dat de recente updates van Red Bull dit weekend in Miami al direct een grote verbetering zijn. De Fransman ziet de ontwikkeling als vooruitgang, maar benadrukt dat ze niet alle problemen in één keer zullen oplossen. “Ik verwacht dit weekend niet te strijden om het podium”, aldus Hadjar.

Isack Hadjar geeft aan dat Red Bull stappen zet met de updates voor de Grand Prix van Miami, maar dat ook andere teams niet stil hebben gezet. Daardoor blijft het lastig in schatten volgens hem hoe de verhoudingen precies liggen. Op het moment staat de Oostenrijkse renstal als zesde in het constructeurskampioenschap, achter Alpine en Haas. “We zijn natuurlijk niet het enige team dat updates heeft. We brengen duidelijk iets veel sterkers, denken we, maar ik denk niet dat het al onze problemen zal oplossen”, vertelt de Fransman in de paddock.

‘Hard moeten vechten’

Hadjar hoopt dat de updates wel helpen om mee te kunnen strijden voor poleposition, iets wat eerder dit seizoen nog lastig bleek. Een podium verwacht hij echter nog niet in de Sunshine State. “Ik hoop dat we wat soepeler in Q3 kunnen komen, want we hebben tot nu toe heel hard moeten vechten om dat te behalen. Net als de andere jongens, heb ik ook vijf weken niet gereden, dus met slechts één sessie voor de sprintkwalificatie zal het in het begin best onwennig aanvoelen. Ik verwacht dit weekend niet te strijden om het podium”, geeft Hadjar aan.

Door de lange pauze merkt de 21-jarige coureur bovendien dat de honger naar racen groot is gebleven, al verwacht hij een lastige herstart van het seizoen. “Ik denk dat alleen al het feit dat ik vijf weken weg ben geweest van het circuit, me behoorlijk wat kriebels begint te bezorgen. Ik sta te poppelen om te kunnen rijden. Daarnaast mis ik het competitieve aspect misschien nog meer. Ik wil gewoon weer aan de slag. Dit lange wachten is genoeg om me in die mindset te brengen en te proberen weer te gaan racen”, benadrukt Hadjar.

‘Grote snelheidsverschillen’

Naast de updates speelt ook het weer een rol in Miami. Regen en mogelijk onweer kunnen de omstandigheden flink beïnvloeden, wat vooral in de race voor extra onzekerheid kan zorgen. “Vanuit het oogpunt van veiligheid is het belangrijk dat we geen grote snelheidsverschillen zien als het heel hard regent en er slecht zicht is. Met de doorgevoerde wijzigingen zou het allemaal goed moeten komen”, concludeert Hadjar.

Toch ziet hij ook een positief element in een mogelijke regenrace, die het veld flink door elkaar kan schudden. “Het is natuurlijk niet ideaal om meteen je eerste race in de regen te hebben. Je zou liever eerst wat gevoel krijgen, misschien ook in de kwalificatie. Met direct regen zal het leuk worden”, besloot de Red Bull-coureur.

